To Brytyjczycy piszą o Polakach w komentarzach! Chodzi o Tarczę Wschód

Polska już buduje Tarczę Wschód, czyli umocnienia na granicy z Rosją i Białorusią. Pod koniec października premier Donald Tusk pokazywał na platformie X zdjęcie koparek, które zaczynały prace. "Budowa Tarczy Wschód ruszyła! Pierwsze roboty przy granicy z Rosją" - napisał. Tarcza obejmie 800-kilometrowy odcinek polskiej granicy, a koszt związany z jej budową zgodnie z uchwałą ma wynieść 10 miliardów złotych. Wszystko to oczywiście w związku z napiętą sytuacją międzynarodową, wojną na Ukrainie, ale i kryzysem na granicy z Białorusią. Alaksandr Łukaszenka od lat zwozi w rejon puszczy Białowieskiej tysiące zdesperowanych migrantów, którzy forsują granice i próbują przedostać się do Polski z różnym skutkiem, czasami tragicznym. Umocnienia mają powstrzymywać czołgi i drony m.in. przy pomocy sztucznej inteligencji, ale i wpłyną na sytuację z migrantami. Tarcza Wschód jest tematem publikacji w zagranicznej prasie i komentarzy czytelników, a często to one oddają nastroje społeczne i bywają najciekawszym elementem niektórych publikacji. "Twierdza Polska: Kraj rozpoczyna budowę wartej 1,9 mld funtów „Tarczy Wschodniej” wzdłuż granic z Rosją i Białorusią, z przeciwpancernymi umocnieniami, systemem nadzoru opartym na sztucznej inteligencji i systemami antydronów" - tytułuje swój tekst "Daily Mail". Pod artykułem mnożą się komentarze czytelników. Nie brakuje głosów Brytyjczyków, którzy obserwują naszą sytuację z zewnątrz i często mają na jej temat pewną jednoznaczną opinię. Co piszą o nas w komentarzach zwykli ludzie z Wielkiej Brytanii?

"Polska wykazuje się wielką inicjatywą, Europa/Wielka Brytania powinny się od nich uczyć. To wspaniali ludzie, dumni ludzie"

Jak się okazuje, zaskakująco często... zazdroszczą nam. Tego rodzaju przekonania są wyrażane pod brytyjskim tekstem o Tarczy Wschód raz po raz. Pod adresem Polaków padają wręcz wzniosłe słowa. "Dobra robota, Polsko! Szczęśliwi Polacy, którzy byli na tyle inteligentni, by głosować na polityków, którzy nie tylko słuchają swojego elektoratu, ale także stawiają prawa swoich obywateli na pierwszym miejscu! Możemy tylko pomarzyć, że pewnego dnia nasi politycy zrobią to samo, ale wtedy prawdopodobnie będzie już o wiele, wiele za późno!" - pisze ktoś, kto zdobył 1,4 tysiąca polubień za ten komentarz. "Polska wykazuje się wielką inicjatywą, Europa/Wielka Brytania powinny się od nich uczyć. To wspaniali ludzie, dumni ludzie i nie owijają w bawełnę. Życzę im wszystkiego dobrego" - pisze inna osoba. "Polska to wspaniały kraj, który podźwignął z II wojny światowej i sowieckiej kontroli. Polacy ciężko pracują, nie tracą czasu i nie owijają w bawełnę. Chwała im za ochronę granicy" - brzmi inny komentarz. "Nie mogę uwierzyć, jak niezwykłe wydaje się to, że istnieje kraj, który stawia bezpieczeństwo swoich obywateli na pierwszym miejscu" - dodaje ktoś inny. W komentarzach widać też, że przeciętnym Brytyjczykom podoba się ochrona granic przed nielegalną migracją, a kwestia Rosji wydaje im się bardziej abstrakcyjna. Porównują naszą ochronę granicy do ochrony swojej i uważają, że nasz rząd lepiej radzi sobie z problemem masowej nielegalnej migracji, niż brytyjski.

Budowa Tarczy Wschód ruszyła! Pierwsze roboty przy granicy z Rosją. pic.twitter.com/2B6glKESx7— Donald Tusk (@donaldtusk) October 31, 2024

Fortress Poland: Country begins construction of £1.9bn 'East Shield' lining its borders with Russia and Belarus with anti-tank fortifications, AI-powered surveillance and anti-drone systems https://t.co/9C0KncBvm3 pic.twitter.com/pjU9RlsAuC— Daily Mail US (@DailyMail) November 14, 2024

