To dlatego książę Harry i Meghan wracają?! Podano konkretny powód

Dlaczego Harry i Meghan wrócili do Wielkiej Brytanii? „Nigdy tak naprawdę nie przestał tęsknić za domem”

Książę Harry i Meghan Markle wracają do Wielkiej Brytanii wraz z 7-letnim Archiem i 5-letnią Lilibet - ta wiadomość niedawno zaszokowała świat. Dzieci zostały zapisane tam do szkoły i we wrześniu rozpoczną zajęcia. Rodzina ma zamieszkać poza Londynem, ale zachowa dom w Montecito w Kalifornii. Co zadecydowało? Skończyły się pieniądze? Harry'emu groziła deportacja z powodu narkotykowych wyznań? Jeśli wierzyć "osobom z otoczenia pary", powody były bardziej romantyczne... – Krok po kroku chcą wrócić do Wielkiej Brytanii. Chcą spędzać tu czas i dać dzieciom możliwość przebywania tutaj – mówi „People” osoba z otoczenia Harry'ego. Jednym z głównych powodów decyzji ma być sam Harry. Choć od 2020 roku mieszka w USA, według informatorów nigdy do końca nie przyzwyczaił się do życia w Kalifornii. Brakowało mu przyjaciół i środowiska, które znał od lat.

"Brakowało mu poczucia więzi i przynależności. Wielka Brytania pod wieloma względami nadal jest jego domem"

– Harry nigdy tak naprawdę nie przestał tęsknić za domem. Brakowało mu poczucia więzi i przynależności. Wielka Brytania pod wieloma względami nadal jest jego domem – twierdzi źródło magazynu. Harry chce, aby Archie i Lilibet poznali kraj, w którym dorastał, oraz historię swojej rodziny. – Chce, żeby rozumiały świat, w którym dorastał, i wiedziały, skąd pochodzi ich rodzina – mówi informator.

Powrót ma też znaczenie zawodowe. Harry przygotowuje się m.in. do Invictus Games, które odbędą się w Birmingham w lipcu 2027 roku. Meghan prowadzi natomiast rozmowy dotyczące roli w trzecim sezonie serialu Netflixa „The Gentlemen”, kręconego w Wielkiej Brytanii.

Decyzja nie oznacza jednak powrotu do pełnienia obowiązków w rodzinie królewskiej. Harry i Meghan nadal mają być jej niepracującymi członkami. Nie oznacza też definitywnej przeprowadzki z USA. – To niekoniecznie rozwiązanie na zawsze – zaznacza jedno ze źródeł. Powrót może natomiast ułatwić kontakty z królem Karolem III. Jego relacje z młodszym synem w ostatnim czasie miały się poprawić.

Sonda Czy lubisz nowinki z rodziny królewskiej? Tak! Tak, ale czytam je tylko ukradkiem Nie, phi!

Prince Harry ‘Never Really Stopped Missing Home’: Inside His and Meghan Markle’s Shocking U.K. Return (Exclusive) https://t.co/bRlHJukh8C— People (@people) August 25, 2026