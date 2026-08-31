To dlatego książę Harry i Meghan wracają?! Podano konkretny powód

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-31 5:11

Książę Harry i Meghan Markle wracają z dziećmi do Wielkiej Brytanii, choć jeszcze niedawno taki ruch wydawał się bardzo mało prawdopodobny. Według źródeł magazynu „People” zdecydowało kilka powodów. Osoby z otoczenia Sussexów twierdzą, że przeważyła tęsknota Harry'ego za Wielką Brytanią...

Uśmiechnięci Meghan Markle i książę Harry na ściance. O ich powrocie do Wielkiej Brytanii przeczytasz na SE.
Autor: AKPA Harry i Meghan

Dlaczego Harry i Meghan wrócili do Wielkiej Brytanii? „Nigdy tak naprawdę nie przestał tęsknić za domem”

Książę Harry i Meghan Markle wracają do Wielkiej Brytanii wraz z 7-letnim Archiem i 5-letnią Lilibet - ta wiadomość niedawno zaszokowała świat. Dzieci zostały zapisane tam do szkoły i we wrześniu rozpoczną zajęcia. Rodzina ma zamieszkać poza Londynem, ale zachowa dom w Montecito w Kalifornii. Co zadecydowało? Skończyły się pieniądze? Harry'emu groziła deportacja z powodu narkotykowych wyznań? Jeśli wierzyć "osobom z otoczenia pary", powody były bardziej romantyczne... – Krok po kroku chcą wrócić do Wielkiej Brytanii. Chcą spędzać tu czas i dać dzieciom możliwość przebywania tutaj – mówi „People” osoba z otoczenia Harry'ego. Jednym z głównych powodów decyzji ma być sam Harry. Choć od 2020 roku mieszka w USA, według informatorów nigdy do końca nie przyzwyczaił się do życia w Kalifornii. Brakowało mu przyjaciół i środowiska, które znał od lat.

"Brakowało mu poczucia więzi i przynależności. Wielka Brytania pod wieloma względami nadal jest jego domem"

– Harry nigdy tak naprawdę nie przestał tęsknić za domem. Brakowało mu poczucia więzi i przynależności. Wielka Brytania pod wieloma względami nadal jest jego domem – twierdzi źródło magazynu. Harry chce, aby Archie i Lilibet poznali kraj, w którym dorastał, oraz historię swojej rodziny. – Chce, żeby rozumiały świat, w którym dorastał, i wiedziały, skąd pochodzi ich rodzina – mówi informator.

Powrót ma też znaczenie zawodowe. Harry przygotowuje się m.in. do Invictus Games, które odbędą się w Birmingham w lipcu 2027 roku. Meghan prowadzi natomiast rozmowy dotyczące roli w trzecim sezonie serialu Netflixa „The Gentlemen”, kręconego w Wielkiej Brytanii.

Decyzja nie oznacza jednak powrotu do pełnienia obowiązków w rodzinie królewskiej. Harry i Meghan nadal mają być jej niepracującymi członkami. Nie oznacza też definitywnej przeprowadzki z USA. – To niekoniecznie rozwiązanie na zawsze – zaznacza jedno ze źródeł. Powrót może natomiast ułatwić kontakty z królem Karolem III. Jego relacje z młodszym synem w ostatnim czasie miały się poprawić. 

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