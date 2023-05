Król Karol III narzeka w karecie! Wiadomo, co szepnął do Camilli

Była wielka pompa, setki gości, radość, a nawet tańce przy największych hitach Lionela Richiego. W takiej atmosferze 6 maja król Karol III oficjalnie wstąpił na tron. 74-letni świeżo upieczony władca na ten moment czekał większość swojego życia. Teraz okazuje się, że być może swoim szczęściem i spełnieniem nie będzie się zbyt długo cieszył. Brytyjskie "Daily Star" ujawniło wizje mężczyzny, nazywanego "żyjącym Nostradamusem". Mowa o niejakim Athosie Salomé, samozwańczym proroku pochodzącym z Brazylii, który podobno przewidział zarówno pandemię Covid-19, jak i rosyjską napaść na Ukrainę.

Trzy szóstki i król Karol. O co tu chodzi?

Salomé miał ostatnio wizję, która może przerazić króla. 36-latek twierdzi, że Karol wkrótce zachoruje. "W przypadku króla Karola III użyłem widzenia rentgenowskiego, sprawdzonej techniki w parapsychologii" - twierdzi jasnowidz. Co dokładnie zobaczył? Cóż, "przestudiował" datę koronacji Karola i wyszło mu, że dane układają się w liczbę 666. "Karol III został koronowany sześć miesięcy, sześć tygodni i sześć dni po pogrzebie jego matki, królowej Elżbiety II. Dodatkowo Karol ma pewne znamię" - czytamy.

Król Karol III w niebezpieczeństwie? "Lepszy na koronację byłby czerwiec"

Prorok tłumaczy jednak, że to wszystko nie oznacza, że nowy król Wielkiej Brytanii jest antychrystem, ale może go dopaść choroba. Możliwe też, że jego ominą złe wydarzenia, a wszystko skupi się na małym Archiem, 4-letnim synu księcia Harry'ego i Meghan Markle, który właśnie w dniu koronacji swojego dziadka obchodził urodziny. Zdaniem jasnowidza, 6 maja był fatalnym dniem na to, by Karol objął tron. "Aby złamać mistyczny i okultystyczny protokół rodziny królewskiej, najlepszym czasem na koronację byłby czerwiec" - uważa.

Athos ma też coś do powiedzenia w sprawie księcia Harry'ego. Zgodnie z wizją Brazylijczyka, dla młodszego syna króla szykuje się "wielka bomba". Wydarzenie, które ma zmienić życie księcia, ma się wydarzyć dopiero latem przyszłego roku, jednak już za miesiąc mają się zacząć pojawiać pierwsze zwiastuny tej tajemniczej zmiany.

The prophet claims the King has the mark of the antichrist, but is not the antichrist https://t.co/TZ2nmB1KXf— Daily Star (@dailystar) May 15, 2023

