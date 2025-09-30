"To zatrzyma Rosję na zawsze!". Były szef CIA zdradza, co sprawi, że Ukraina wygra wojnę

Generał David Petraeus, były dyrektor CIA, wskazuje kluczowy element dla zwycięstwa Ukrainy w wojnie.

Rozwój systemów bezzałogowych, w tym dronów morskich i pocisków manewrujących, jest niezbędny do powstrzymania Rosjan.

Ekspert podkreśla znaczenie zachodniego wsparcia militarnego, gwarancji bezpieczeństwa i zaostrzenia sankcji.

Co jeszcze, zdaniem Petraeusa, może zmusić Rosję do przerwania walk i jak Ukraina zmienia oblicze współczesnej wojny?

Gen. David Petraeus, były dyrektor CIA zdradził w wywiadzie, że jest jedna rzecz, jaka może pomóc Ukrainie wygrać wojnę. "To jest moment, w którym Ukraina może skutecznie powstrzymać Rosjan na polu walki, jeśli tylko uda jej się stworzyć jeszcze więcej systemów bezzałogowych" - powiedział. Szczególnie podkreślił znaczenie dronów morskich oraz pocisków manewrujących, m.in. Flamingo, o zasięgu około 3 tys. km, czyli zdolnych do uderzania w obiekty położone w głębi Rosji. "Kijów potrzebuje w tym celu dalszego wsparcia wojskowego ze strony Zachodu". Powiedział także, że zaledwie kilka dni temu kierował na terytorium Ukrainy bezzałogowym okrętem morskim, który osiągnął prędkość 100 km na godzinę.

Te trzy rzeczy powstrzymają Rosję na zawsze?

Petraeus dodał, że prócz inwestycji w bezzałogowy sprzęt militarny potrzebne są także udzielenie Kijowowi gwarancji bezpieczeństwa i zaostrzenie sankcji wobec Rosji przez Unię Europejską i USA. "Jeśli te trzy grupy działań zostaną podjęte jednocześnie, to myślę, że w końcu możemy dojść do sytuacji, w której Rosja będzie zmuszona przerwać walki, ponieważ nie będzie w stanie osiągnąć dodatkowych korzyści na froncie" - zauważa.

"Ukraińcy zrobili to spektakularnie dobrze"

I mówi dalej: "Odblokowanie 200 mld funtów rosyjskich funduszy, zamrożonych przez Europę, pozwoliłoby Ukrainie rozwinąć jej ogromny krajowy przemysł dronów, na którego dalszą rozbudowę brakuje środków finansowych". Dodał też, że Zachód może się od Ukrainy sporo nauczyć, a "przyszłość wojny jest w Ukrainie". "Kraje Zachodu muszą przekształcić swoje siły zbrojne w taki sposób, by posiadać, przede wszystkim, systemy bezzałogowe, w tym okręty podwodne, drony i pociski manewrujące. Ukraińcy zrobili to spektakularnie dobrze".