Tom Cruise poderwał dziewczynę Bonda! Gorąca randka z Aną de Armas

Tom Cruise spotkał się w Walentynki z Aną de Armas! Para przyłapana na randce w Londynie

Tom Cruise nie ma szczęścia w miłości. 17 lat temu rozwiódł się z Katie Holmes, ich rozstanie wywołało wielki skandal i liczne plotki na temat sekretów tego małżeństwa oraz religii scjentologicznej, której gorliwym wyznawcą jest od lat aktor. Od tamtej pory plotkowano niekiedy o romansach gwiazdora, ale nigdy nie potwierdził on żadnych doniesień tego typu. Ponoć spotykał się z Shakirą, Sofią Vergarą czy swoją koleżanką z "Mission: Impossible", Hayley Atwell. Parę miesięcy temu wybranką Toma została emerytowana modelka Elsina Khayrova (37 l.), córka rosyjskiego parlamentarzysty, znajomego Putina, co wywołało liczne komentarze i w końcu doprowadziło do zerwania kontaktów. Nowy związek gwiazdora też wywołał liczne plotki! Tom Cruise został przyłapany na sekretnym spotkaniu w eleganckiej restauracji w Londynie z... Aną de Armas (36 l.). "Dziewczyna Bonda" i gwiazdor "Top Gun" po posiłku wsiedli do jednej taksówki i odjechali w siną dal.

Ana de Armas zaledwie w listopadzie była łączona z... synem żony prezydenta Kuby. Chodzi o pasierba kubańskiego prezydenta Miguela Díaz-Canela, następcy słynnych Fidela i Raula Castro. Manuel Anido Cuesta ma wykształcenie prawnicze i jest synem drugiej, obecnej żony kubańskiego prezydenta z jej pierwszego małżeństwa. Oficjalnie nie pełni żadnej funkcji politycznej, ale regularnie widuje się go u boku ojca podczas różnych wizyt. Ana de Armas sama urodziła się na Kubie. Zdobyła sławę dzięki serialowi "Internat", grała m.in. w filmach "Blade Runner 2049" i "Nie czas umierać", gdzie wcieliła się w rolę "dziewczyny Bonda" Palomy u boku Daniela Craiga. Zagrała Marilyn Monroe w filmie "Blondynka" w reżyserii Andrew Dominika, ekranizacji powieści Joyce Carol Oates pod tym samym tytułem, wydanej w 2000 roku. Ana de Armas zdobyła dzięki tej roli nominację do Oscara, a fani w komentarzach podkreślali, że niezwykle pasowała do tej roli i na ekranie wyglądała jak sobowtór samej Marilyn.

NEWTom Cruise and Ana de Armas in London yesterday #TomCruise pic.twitter.com/XT6sVPGLa6— Tom Cruise News (@TCNews62) February 15, 2025

