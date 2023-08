Tom Cruise uwodzi seksbombę! Sofia Vergara już w miłosnych sidłach

Kryminalista twierdzi, że on to nie on!

Tom Cruise walczy o serce Sofii Vergary! Seksowna aktorka jest już wolna, gwiazdor "Top Gun" tylko na to czekał

Tom Cruise i Sofia Vergara mają się ku sobie! Tak głoszą najgorętsze plotki, które krążą po Hollywood. Jak ujawnia Heat, gwiazdor Top Gun jest bardzo podekscytowany wiadomościami o rozwodzie seksownej aktorki i uważa, że powinni do siebie wrócić. Przypomnijmy, że w 2005 roku Toma Cruise'a i Sofię Vergarę połączył krótki romans, ale wtedy nie było to nic poważnego. Teraz aktor zamierza na dobre usidlić kolumbijską piękność. "Tom jest pewien, że byliby nową power couple" - ujawnia źródło zbliżone do aktora dziennikarzom Heat. Cruise po rozstaniu z Vergarą szybko związał się z aktorką Katie Holmes. Wzięli ślub w 2006 roku, rozwiedli się po sześciu latach. Powodem była przede wszystkim religia scjentologiczna, która rządzi całym życiem Cruise'a. Czy to nie odstraszy pięknej Sofii?!

Sofia Vergara i jej związki. Jak poznała drugiego męża? Kim jest Joe Manganiello?

Sofia Vergara rozwodzi się z mężem Joem Manganiello (46 l.) po siedmiu latach małżeństwa. „Podjęliśmy trudną decyzję o rozwodzie. Jako dwoje ludzi, którzy bardzo się kochają i troszczą się o siebie nawzajem, uprzejmie prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym czasie, gdy wchodzimy w nową fazę naszego życia” - głosi oświadczenie pary. Sofia Vergara była zaręczona z biznesmenem Nickiem Loebem, kiedy w 2014 roku poznała na przyjęciu Joego Manganiello. Parę tygodni później zaręczyny zostały zerwane, a aktorka i Manganiello - amerykański aktor, reżyser i producent - zaczęli się spotykać. Para pobrała się podczas wystawnej ceremonii w Palm Beach w listopadzie 2015 roku na oczach 400 gości. Aktorka ma 31-letniego syna Manolo z pierwszym mężem Joe Gonzalezem. Znana jest głównie z serialu ABC "Współczesna rodzina" i jurorowania w amerykańskim "Mam Talent".

