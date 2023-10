Tragedia na budowie. Rusztowanie runęło z 8 piętra! Są ofiary śmiertelne

Jak poinformował niemiecki dziennik "Bild" w poniedziałkowy poranek w Hamburgu co najmniej cztery osoby poniosły śmierć na skutek zawalenia się rusztowania! Dodatkowo jedna osoba jest ciężko ranna, zaś liczba poszkodowanych może wzrosnąć, ponieważ trwa akcja ratunkowa. Służby przeszukują miejsce wypadku, bo wciąż mogą być tam zaginione osoby. Jak potwierdził rzecznik tamtejszej straży pożarnej Philipp Baumann, prowadzona jest "trudna akcja ratunkowa", aby dotrzeć do przygniecionych osób. Na miejscu pracuje prawie 60 ratowników, kilka ekip pogotowia ratunkowego i karetek. Wezwano także helikopter ratunkowy.

Do tego koszmarnego zdarzenia doszło w hamburskim HafenCity. To olbrzymia budowa na terenach dawnego portu nad rzeką Łabą, gdzie mają powstać centrum handlowe, restauracje, mieszkania i biura. Ok. godziny 9 na kilku poziomach zawaliło się rusztowanie budowlane, na którym znajdowało się co najmniej ośmiu pracowników.

Zobacz: Przedwczesna śmierć Matthew Perry'ego. Wykonano sekcję zwłok! Nieoczekiwany wynik

Niemieckie NDR podało, że co najmniej trzy osoby spadły z rusztowania do szybu windy i zginęły na miejscu. Jedna w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Upadek nastąpił z wysokości ósmego piętra! Niemieckie news.de informuje, że rusztowanie mogło spaść na kilka innych osób, dlatego na miejscu działa straż pożarna.

Sprawdź: Współpracował z papieżem Franciszkiem. Polski zakonnik Polikarp N. skrzywdził czterech małoletnich?!

Kilkuset (mówi się nawet o liczbie 700) pracowników budowy zostało ewakuowanych. obecnie czekają na ewentualną możliwość powrotu do pracy.

#DPolGHH »Auf einer Baustelle in der #Hamburg|er #Hafencity hat es nach Angaben der #Polizei einen schweren Arbeitsunfall gegeben. Ein Baugerüst sei eingestürzt. Ein Feuerwehrsprecher sagte, es gebe mehrere Tote.« #NDRinfo https://t.co/q1ssY9rEct— DPolG Hamburg (@DPolGHH) October 30, 2023