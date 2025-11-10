Tragedia w Maroku, zginęli Polacy! Jest komunikat MSZ

2025-11-10 14:49

Tragiczne doniesienia z Maroka! Jak potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór, dwie osoby z Polski zginęły w wypadku samochodu terenowego. Do dramatu doszło na wydmach w regionie Merzuga w prowincji Ar-Raszidijja w nocy z piątku na sobotę.

Tragiczny wypadek Polaków na marokańskich wydmach. Dwoje rodaków nie żyje

Dramatyczne doniesienia z Maroka. W wypadku samochodowym zginęły dwie osoby z Polski. "Na południu Maroko wydarzył się tragiczny wypadek. Doszło do przewrócenia się samochodu, w wyniku czego dwóch polskich obywateli poniosło śmierć. Nasz konsul jest w kontakcie z rodzinami tych osób. Obecnie trwają prace nad transportem ciał" - powiedział dla TVN24 rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wiewiór. Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę w rejonie Merzugi, w prowincji Ar-Raszidijja, słynącej z malowniczych pustynnych krajobrazów i popularnych wśród turystów przejażdżek po wydmach. Jak informują lokalne media, wypadek miał miejsce, gdy kierowca samochodu terenowego stracił panowanie nad pojazdem, a ten przewrócił się pośrodku piaszczystego terenu.

„Prosimy rodaków, by uważali na siebie, gdziekolwiek są – także podczas wakacyjnych wyjazdów”

Jak informował marokański portal bladi.net, w zdarzeniu zginęły dwie zagraniczne turystki, a dwoje Marokańczyków, którzy im towarzyszyli, zostało ciężko rannych. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala Mulaj Ali Szerif, natomiast ciała ofiar trafiły do kostnicy szpitalnej. Rzecznik MSZ zaapelował również do Polaków podróżujących za granicę o rozwagę i ostrożność. "Gdziekolwiek są – także podczas wakacyjnych wyjazdów" – podkreślił Wiewiór. Merzuga i okoliczne wydmy Erg Chebbi to jedno z najbardziej znanych miejsc turystycznych w Maroku. Turyści chętnie korzystają tam z przejażdżek quadami i samochodami terenowymi po pustyni. Choć to jedna z największych atrakcji regionu, lokalne służby co pewien czas przypominają o ryzyku, jakie wiąże się z tego typu aktywnościami – zwłaszcza po zmroku i bez odpowiedniego przygotowania. Polskie służby konsularne współpracują z lokalnymi władzami w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku oraz organizacji transportu zwłok do kraju. Na razie nie podano informacji o tożsamości ofiar.

