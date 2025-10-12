Tragedia w Tatrach: 45-letnia Polka zginęła podczas wspinaczki! Trudne warunki atmosferyczne w górach

W Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła polska turystka.

45-letnia Polka spadła z Małej Wysokiej, a akcję ratunkową utrudniały złe warunki pogodowe, uniemożliwiające użycie śmigłowców.

Słowaccy ratownicy pomagali również innym polskim turystom, apelując o ostrożność w górach.

Jakie są obecne warunki w Tatrach i dlaczego ratownicy wzywają do wzmożonej ostrożności?

Polka spadła z Małej Wysokiej do Kotliny pod Rohatką. Z powodu złych warunków atmosferycznych na pomoc ratownikom Górskiego Pogotowia Ratunkowego (HZS) nie mogły przylecieć śmigłowce, a także wzywana maszyna TOPR, więc teren przeszukiwały zespoły ratowników wzmocnione m.in. przez załogę Centrum Zapobiegania Lawinom. O pomoc poproszono również pracowników schroniska Zbójnickiego w Dolinie Staroleśnej.

45-letnia Polka zmarła na skutek upadku z wysokości około 300 metrów. Ciało znaleziono w pobliżu niebieskiego szlaku turystycznego. Gdy warunki pogodowe poprawiły się, ratownicy HZS poprosili o pomoc w transporcie ciała załogę wojskowego śmigłowca znajdującą się w Starym Smokowcu.

W niedzielę (12 października) HZS udzielała pomocy również innym polskim turystom. 35-letnia Polka spadła do żlebu pod Ciężkim Szczytem. Kobieta poruszała się w trudnym terenie w warunkach zimowych, straciła orientację i utknęła. Wezwani ratownicy przylecieli śmigłowcem na Siarkańską Przełęcz i dotarli do kobiety. Podczas akcji ratowniczej w tym samym terenie potrzebna była pomoc dla turysty z Polski, który upadając doznał urazu głowy. Sytuacja pogodowa w górach zmieniała się i słowacki śmigłowiec nie mógł ewakuować rannych i ratowników, na pomoc wezwano więc śmigłowiec TOPR. Maszyna wylądowała w Zakopanem.

HZS informuje, że w Tatrach Wysokich utrzymują się bardzo trudne warunki atmosferyczne. Świeży śnieg zalega w rejonach położonych powyżej 2000 m n.p.m. Śnieg, lód i niskie temperatury znacznie utrudniają poruszanie się po górach. HZS apeluje o dostosowanie do panujących warunków wyboru tras i niezbędnego wyposażenia. Ratownicy zwracają uwagę, że dni stają się coraz krótsze, dlatego też wszelkie aktywności w górach należy dostosować do długości dnia i zaopatrzyć się w źródła światła. HZS przypomina też, że od 1 listopada 2025 r. do 31 maja 2026 r. zamknięta będzie większość szlaków prowadzące ponad górskie schroniska.

Sonda Czy Tatry są niebezpieczne? Tak Nie