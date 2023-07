Trener odurzał i gwałcił chłopców! Najmłodsze ofiary miały 9 lat

Trener pedofil latami odurzał i gwałcił chłopców ze swojej drużyny. Ofiary miały od 9 do 17 lat

Pedofil udawał dobrego trenera, który pomaga małym piłkarzom w karierze. Obiecywał treningi i profesjonalną pomoc, tak naprawdę chcąc wykorzystywać chłopców. A wpadł przez czysty przypadek. Camilo Hurtado Campos (63 l.) poszedł do pizzerii w mieście Franklin w amerykańskim stanie Tennessee, gdzie mieszkał i pracował przez 20 ostatnich lat, prowadząc drużynę piłkarską dla dzieci i nastolatków. Wychodząc, niechcący zostawił w lokalu swój telefon. Zauważył to pracownik i włączył urządzenie, chcąc namierzyć jego właściciela. To, co zobaczył na telefonie klienta, zmroziło go. Były tam nagrania przedstawiające mężczyznę, któremu przed chwilą podawał pizzę, gwałcącego dzieci. Pracownik zawiadomił policję. Mundurowi namierzyli właściciela telefonu i zatrzymali go. Camilo Hurtado Campos był całkowicie zaskoczony aresztowaniem. Wrócił do pizzerii sam, by zapytać, czy nikt nie znalazł jego telefonu.

Podchodził do dzieci grających w piłkę i obiecywał karierę, by je gwałcić. Namierzono już 10 ofiar trenera pedofila

Tymczasem policja podała "NY Post" nowe fakty w tej sprawie. Póki co namierzono aż 10 ofiar trenera pedofila! W chwili ataków miały 9-17 lat. Pedofil działał zawsze w ten sam sposób. Kręcił się po miejscach, gdzie dzieci grały w piłkę. Gdy któryś chłopiec mu się spodobał, podchodził do niego i mówił, że ma wielki talent i widzi go w swojej drużynie. Kiedy zdobył zaufanie dziecka, zapraszał je do domu. Tam podstępnie odurzał ofiarę, dosypując jej czegoś do napoju. Potem gwałcił nieprzytomne dzieci i nagrywał wszystko telefonem. Po opublikowaniu informacji o aresztowaniu trenera na policję zgłosiło się kilka kolejnych ofiar. Niektóre mają dziś ponad 20 lat. Sprawa jest rozwojowa, 63-latek siedzi w areszcie.

