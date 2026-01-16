Trump dostał Pokojową Nagrodę Nobla! Nie zgadniesz, w jaki sposób

Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla oddała Donaldowi Trumpowi swój medal noblowski

"Tak, wręczyłam prezydentowi Trumpowi Nagrodę Nobla (…) w uznaniu za jego wyjątkowe oddanie na rzecz naszej wolności" - ogłosiła laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Maria Corina Machado. Wcześniej Biały Dom opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać, jak wenezuelska noblistka wręcza prezydentowi Stanów Zjednoczonych swój medal noblowski. Jak dodała Machado, chciała w ten sposób nawiązać do wydarzeń sprzed 200 lat, kiedy to francuski dowódca w amerykańskiej wojnie o niepodległość gen. Lafayette wręczył medal z wizerunkiem George’a Washingtona Simonowi Bolivarowi. Jednocześnie Machado krytykowała obecnie rządzącą formalnie Wenezuelą Delcy Rodriguez, wiceprezydent z czasów Maduro, jako pozostałość obalonego reżimu, bo „jedyne, co reżim umie robić skutecznie, to gra na czas i wykorzystywanie wysiłków czynionych w dobrej wierze”.

Trump nadal uważa, że Maria Corina Machado nie powinna rządzić Wenezuelę, ale medal przyjął

Ale choć Donald Trump przyjął prezent, to chyba nie spełnił oczekiwań noblistki. Bo bynajmniej nie poparł jej politycznych aspiracji. Jak powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, prezydent nie zmienił zdania w kwestii tego, że noblistka nie jest w stanie rządzić Wenezuelą. "Ocena prezydenta (…) opierała się na realiach istniejących na miejscu. Była realistyczną oceną opartą na tym, co prezydent czytał i słyszał od swoich doradców i zespołu ds. bezpieczeństwa narodowego. Rząd tymczasowy w Wenezueli jest niezwykle chętny do współpracy i jak dotąd spełnił wszystkie żądania oraz prośby Stanów Zjednoczonych i prezydenta. I myślę, że wszyscy widzieliście, jak to się dzieje. Oczywiście mieliśmy umowę energetyczną o wartości 500 mln dolarów, która została zawarta w dużej mierze dzięki współpracy pani Rodriguez. Wenezuela i pani Rodriguez potwierdzili również, że nastąpi uwolnienie więźniów politycznych" – powiedziała rzeczniczka.

Obalony przez USA Nicolas Maduro oskarżany jest przez Trumpa o kierowanie kartelem

Donald Trump 3 stycznia w nocy uderzył militarnie na Wenezuelę. Obalił jej dyktatora i ogłosił, że Amerykanie przejmują władzę w tym kraju, a obecności wojsk z Waszyngtonu resztki współpracowników Maduro unikną tylko wtedy, gdy całkowicie ugną się pod wszelkimi żądaniami USA. Co więcej, w wyniku brawurowej operacji sił specjalnych porwał prezydenta Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores z ich własnej sypialni, a potem wywiózł do Stanów Zjednoczonych, by postawić ich przed sądem. Trump tłumaczy swoje radykalne działania napływem narkotyków przez Wenezuelę do USA, choć mnożą się komentarze, które głoszą, że to wcale nie Wenezuela jest głównym źródłem, z którego nielegalne środki płyną do Ameryki, a Waszyngton po prostu znów bierze na celownik kraj, w którym dziwnym trafem jest bardzo dużo ropy naftowej - co więcej, w tym wypadku eksportowanej głównie do Chin. Po ataku Trump mówił, mając na myśli przemysł naftowy w Wenezueli: "Cóż, myślę, że będziemy w to mocno zaangażowani. Co mogę powiedzieć, mamy najwspanialsze firmy naftowe na świecie, największe, najlepsze i będziemy bardzo zaangażowani". Oczywiście podkreśla też, że chce "zapewnić wolność narodowi" wenezuelskiemu.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO— The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

