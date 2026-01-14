Trump: "Jeśli premier Grenlandii chce zostać przy Danii, to jego problem"

Premier Grenlandii deklaruje przynależność do Danii, odrzucając amerykańskie zakusy.

Prezydent Trump reaguje lekceważąco, grożąc przejęciem wyspy "po dobroci lub w trudniejszy sposób".

Szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii udają się do Waszyngtonu, by powstrzymać agresywne plany Trumpa.

Czy USA przejmą Grenlandię, pomimo sprzeciwu mieszkańców?

"Jeśli mamy wybierać między USA a Danię, to wolimy być częścią Królestwa Danii" – powiedział premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w bazie lotniczej Andrews pod Waszyngtonem. Na odpowiedź Donalda Trumpa, który wielokrotnie podkreślał, że interesuje go tyko i wyłącznie przejęcie Grenlandii na własność, nie trzeba było długo czekać.

Trump grozi przejęciem wyspy, Grenlandia i Dania interweniują

"Cóż, to ich problem. Nie zgadzam się z nim. Nie wiem, kim on jest. Nic o nim nie wiem. Ale to będzie dla niego duży problem" - powiedział amerykański prezydent z wyraźnym lekceważeniem. PAP przypomina, że w środę, 14 stycznia, szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii odwiedzą Waszyngton i odbędą rozmowy w Białym Domu z wiceprezydentem J.D. Vancem i sekretarzem stanu Markiem Rubio. Spotkanie odbędzie się na wniosek Kopenhagi, która chce, by Donald Trump zaprzestał gróźb zajęcia wyspy "po dobroci lub w trudniejszy sposób".

Przejęcie Grenlandii to "linia kolejowa z wieloma przystankami"

Komisarz ds. Arktyki Tom Dans powiedział dziennikowi "USA Today", że "administracja może podjąć kroki w kierunku objęcia kontroli nad wyspą w ciągu najbliższych tygodni lub miesięcy". Dodał jednakowoż, że USA muszą zdobyć zaufanie lokalnych mieszkańców. "To linia kolejowa z wieloma przystankami. Pociągi mogą się poruszać ekspresowo, omijając lokalne przystanki i jadąc bezpośrednio na dworzec główny. Właśnie tak prezydent Trump chce ruszyć – z wielką prędkością".