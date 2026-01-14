Trump: "Jeśli premier Grenlandii chce zostać przy Danii, to jego problem"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-01-14 8:38

Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen powiedział niedawno, że jeśli musi wybierać między pozostaniem przy Danii i wchłonięciem przez Amerykę, wybiera Danię. Donald Trump odpowiedział lekceważąco: "Nie wiem, kim on jest, to jego problem". Sytuacja się zaognia.

Donald Trump, Jens-Frederik Nielsen

i

Autor: Shutterstock; Oscar Scott Carl/Ritzau Scanpix via AP/ Associated Press
  • Premier Grenlandii deklaruje przynależność do Danii, odrzucając amerykańskie zakusy.
  • Prezydent Trump reaguje lekceważąco, grożąc przejęciem wyspy "po dobroci lub w trudniejszy sposób".
  • Szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii udają się do Waszyngtonu, by powstrzymać agresywne plany Trumpa.
  • Czy USA przejmą Grenlandię, pomimo sprzeciwu mieszkańców?

"Jeśli mamy wybierać między USA a Danię, to wolimy być częścią Królestwa Danii" – powiedział premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w bazie lotniczej Andrews pod Waszyngtonem. Na odpowiedź Donalda Trumpa, który wielokrotnie podkreślał, że interesuje go tyko i wyłącznie przejęcie Grenlandii na własność, nie trzeba było długo czekać. 

Trump grozi przejęciem wyspy, Grenlandia i Dania interweniują

"Cóż, to ich problem. Nie zgadzam się z nim. Nie wiem, kim on jest. Nic o nim nie wiem. Ale to będzie dla niego duży problem" - powiedział amerykański prezydent z wyraźnym lekceważeniem. PAP przypomina, że w środę, 14 stycznia, szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii odwiedzą Waszyngton i odbędą rozmowy w Białym Domu z wiceprezydentem J.D. Vancem i sekretarzem stanu Markiem Rubio. Spotkanie odbędzie się na wniosek Kopenhagi, która chce, by Donald Trump zaprzestał gróźb zajęcia wyspy "po dobroci lub w trudniejszy sposób".

Przejęcie Grenlandii to "linia kolejowa z wieloma przystankami"

Komisarz ds. Arktyki Tom Dans powiedział dziennikowi "USA Today", że "administracja może podjąć kroki w kierunku objęcia kontroli nad wyspą w ciągu najbliższych tygodni lub miesięcy". Dodał jednakowoż, że USA muszą zdobyć zaufanie lokalnych mieszkańców. "To linia kolejowa z wieloma przystankami. Pociągi mogą się poruszać ekspresowo, omijając lokalne przystanki i jadąc bezpośrednio na dworzec główny. Właśnie tak prezydent Trump chce ruszyć – z wielką prędkością".

Przyjęcie Donald Trumpa.
70 zdjęć
TRUMP CHCE GRENLDANDII BY POWIĘKSZYĆ USA NA MAPIE!? WIELIŃSKI I RIGAMONTI ODKRYWAJĄ KARTY
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

USA
GRENLANDIA
DANIA