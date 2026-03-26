Trump "jest gotów rozpętać piekło". Złowrogie słowa z USA

Rzecznika Białego Domu o wojnie w Iranie: "Prezydent Trump nie blefuje i jest gotów rozpętać piekło"

"Jeśli Iran nie zaakceptuje realiów obecnej sytuacji, jeśli nie zrozumie, że został pokonany militarnie, prezydent Trump dopilnuje, aby został uderzony mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Prezydent Trump nie blefuje i jest gotów rozpętać piekło. Iran nie powinien ponownie mylnie oceniać sytuacji" - takie słowa wypowiedziała podczas spotkania z dziennikarzami rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Jak dodała, USA uderzyły już w 9 tys. celów w Iranie, w tym w podziemne magazyny z pociskami przeciwokrętowymi blisko Cieśniny Ormuz. Według niej zniszczenie ponad 140 irańskich okrętów czyni operację "Epicka Furia" najbardziej niszczycielską od czasu II wojny światowej. Powtórzyła też amerykańskie zapewnienia o tym, że negocjacje z Iranem trwają, choć Teheran konsekwentnie to dementuje. Według Trumpa Iran "bardzo chce zawrzeć porozumienie", przedstawiciele Teheranu komentowali to, stwierdzając, że Amerykanie "negocjują z samymi sobą". Niestety nie widać zatem szans na to, że paliwo szybko stanieje.

Czy to prawda, że USA i Izrael wygrywają? Brytyjczycy twierdzą, że Izraelowi do końca marca mogą skończyć się pociski przechwytujące

A czy to prawda, że Iran przegrywa i jest pod ścianą? Niektóre nowe doniesienia na ten temat są zupełnie inne. "Financial Times" twierdzi, że Teheranowi coraz śmielej pomaga Rosja, już nie tylko dzieląc się informacjami wywiadowczymi, ale i planując wysyłanie dronów. Przypomnijmy, że to Teheran wysyłał drony Rosji do celów walki z Ukrainą, teraz Rosjanie sami produkują już irańskie Shahedy. To nie wszystko. Jak wynika z analizy brytyjskiego think tanku, Royal United Services Institute (RUSI), zapasy zaawansowanych pocisków przechwytujących kończą się i Izraelowi, i Stanom Zjednoczonym. RUSI szacuje nawet, że Izrael może do końca marca wyczerpać cały zapas pocisków przechwytujących. Co to wszystko oznacza? Niestety, zwiększa to szansę na "rozpętanie piekła". Determinacja Izraela i naciski na Trumpa mogą skończyć się dla regionu jeszcze większą tragedią, nawet użyciem broni jądrowej w obliczu możliwości przegranej z Iranem. Według wcześniejszych nieoficjalnych doniesień "New York Times" USA póki co zaczynają iść na ustępstwa, dopuszczając możliwość utrzymania obecnej władzy ajatollahów, ale starając się jeszcze zmusić ich do uległości wobec Ameryki. Na to się jednak nie zanosi.

White House on Iran:Trump does not bluff; he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. pic.twitter.com/SKJJSd5q4y— Clash Report (@clashreport) March 25, 2026

