Trump mówi o "ustępstwach Putina". "Przestaną walczyć"

Wysłannik Trumpa w przyszłym tygodniu będzie w Moskwie. Prezydent USA mówi o "ustępstwach Putina"

Kolejna szansa na zakończenie wojny na Ukrainie nie została jeszcze zaprzepaszczona. Trwają rozmowy Amerykanów, Rosjan i Ukraińców na temat 28-punktowego planu pokojowego, który tydzień temu Donald Trump zaprezentował Wołodymyrowi Zełenskiemu, a potem Władimirowi Putinowi. Od tamtej pory z 28 punktów zostało już podobno 20, m.in. zniknął zapis o znacznym ograniczeniu liczebności ukraińskiej armii. Teraz Donald Trump powiedział reporterom, że w przyszłym tygodniu specjalny wysłannik Steve Witkoff spotka się z Putinem w Moskwie, a sekretarz armii USA Daniel Driscoll już w tym tygodniu uda się do Kijowa na rozmowy z Zełenskim. „Jesteśmy głęboko przekonani, że decyzje dotyczące bezpieczeństwa Ukrainy muszą uwzględniać Ukrainę, decyzje dotyczące bezpieczeństwa Europy muszą uwzględniać Europę. Bo gdy coś jest ustalane za plecami kraju lub jego obywateli, zawsze istnieje wysokie ryzyko, że po prostu się nie powiedzie" - mówił prezydent Ukrainy. Plan Trumpa często komentowany jest jednak właśnie jako coś, co powstało za plecami Ukrainy i co uwzględnia niemal wyłącznie interesy Rosji. Prezydent USA jest innego zdania na temat swojego planu.

Ustępstwa Rosji według Trumpa to obietnica zaprzestania walk i to, że „nie zajmą więcej terytorium”

Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One podczas lotu do swojej posiadłości na Florydzie na Święto Dziękczynienia powiedział, że jego zdaniem także Putin idzie na ustępstwa, a nie tylko Ukraina. Ustępstwa Rosji to obietnica zaprzestania walk i to, że „nie zajmą więcej terytorium” – powiedział Trump. Zapytany o to, czy Ukraina nie odda zbyt wiele terytorium w razie wejścia w życie planu, prezydent odrzekł, iż „w ciągu najbliższych kilku miesięcy [to] może zostać i tak zdobyte przez Rosję”. Jak dodał, nie ma żadnego ostatecznego terminu akceptacji porozumienia - wbrew początkowym doniesieniom, które mówiły o 27 listopada jako o "deadlinie". „Dla mnie ostateczny termin to zakończenie tego. I myślę, że wszyscy są już zmęczeni walkami w tej chwili” - mówił Trump, zapewniając, że do wynegocjowania zostało jeszcze tylko kilka „punktów spornych”.

