Trump mówi, że musi mieć Grenlandię. „Cokolwiek innego jest nie do przyjęcia”

Donald Trump znów mówi, że USA muszą zdobyć Grenlandię, a "cokolwiek innego jest nie do przyjęcia"

Uwaga świata skupiona jest na Iranie, gdzie według medialnych doniesień może w każdej chwili dojść do amerykańskiej interwencji militarnej, a tymczasem sprawa Grenlandii bynajmniej nie została rozwiązana. Donald Trump niemal każdego dnia powtarza, że przejęcie tej zależnej obecnie od Danii wyspy przez Stany Zjednoczone na pewno się odbędzie, a świat powinien się z tym pogodzić. „Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego. Jest ona niezbędna dla Złotej Kopuły, którą budujemy. NATO powinno przewodzić staraniom, aby należała do nas” - napisał Trump w sieci. „Cokolwiek innego jest nie do przyjęcia” - dodał. „Militarnie, bez ogromnej potęgi Stanów Zjednoczonych, której znaczną część zbudowałem podczas mojej pierwszej kadencji, a teraz wprowadzam na nowy, jeszcze wyższy poziom, NATO nie byłoby skuteczną siłą ani środkiem odstraszającym - ani trochę!” - stwierdził Trump, wyraźnie dając do zrozumienia, że europejscy członkowie NATO w praktyce są skazani na amerykańskie decyzje nawet w takich sprawach, jak zajmowanie ziem. Prezydent USA ponownie postraszył też przejęciem Grenlandii przez Chiny i Rosję. Jeśli ja jej nie dostanę, będziecie mieć na tej wyspie ich - taki komunikat płynie z Białego Domu.

Kolejne europejskie kraje ogłaszają wysłanie swoich wojsk na Grenlandię, rozmowy nic nie dały

Spotkanie z duńskim ministrem Larsem Lokke Rasmussenem i szefową dyplomacji Grenlandii Vivian Motzfeld w Waszyngtonie nic nie zmieniło w kwestii stanowiska Amerykanów. "Zgodziliśmy się jednak, że warto spróbować usiąść na wysokim szczeblu i zbadać, czy istnieją możliwości uwzględnienia obaw prezydenta, jednocześnie szanując czerwone linie Królestwa Danii. Czy to będzie możliwe, tego nie wiem" - powiedział szef duńskiej dyplomacji. "Chciałabym powiedzieć, jak ważne z naszej strony jest wzmocnienie naszą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, ale to nie znaczy, że chcemy być własnością Stanów Zjednoczonych" - dodała Vivian Motzfeld. Po spotkaniu europejska delegacja była wyraźnie wzburzona, internet obiegły zdjęcia ministrów palących nerwowo papierosy przed Białym Domem. Tymczasem kolejne europejskie kraje ogłaszają wysłanie swoich wojsk na Grenlandię, m.in. Francja i Niemcy. Oznacza to, że teoretycznie możliwe będzie ich starcie z Amerykanami, bo Donald Trump wprost mówi, że militarne przejęcie wyspy jak najbardziej wchodzi w grę.

China urged the United States not to use other countries as an excuse to pursue its own interests, after President Trump said the US needed to own Greenland to prevent Russia or China from occupying it in the future pic.twitter.com/mf8HSvTpZB— Reuters (@Reuters) January 12, 2026

