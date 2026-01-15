Trump o końcu wojny na Ukrainie. Wskazał przeszkodę

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-01-15 7:44

Władimir Putin chce zakończyć wojnę na Ukrainie, a Wołodymyr Zełenski nie - powiedział Donald Trump dziennikarzom Reutersa podczas wywiadu udzielonego w Gabinecie Owalnym. „Myślę, że jest gotowy do zawarcia umowy” – mówił prezydent Stanów Zjednoczonych o rosyjskim prezydencie, ale nie mógł tego samego stwierdzić na temat przywódcy ukraińskiego.

Zełenski & Putin

i

Autor: Photo (2)/ Associated Press Zełenski & Putin

Donald Trump powiedział Reutersowi, że to Ukraina, a nie Rosja  nie jest gotowa na zawarcie porozumienia pokojowego

Temat negocjacji pokojowych, które mają zakończyć wojnę na Ukrainie, ostatnio ponownie przycichł. Po długiej serii spotkań przedstawicieli Ukrainy i USA, Rosji i USA, a także państw europejskich i Ukrainy za naszą wschodnią granicą nadal trwa konflikt, choć politycy różnych stron nie raz zapewniali, że tym razem poczyniono duże postępy podczas rozmów. Dlaczego tak się dzieje? Dziennikarze Reutersa zapytali o to Donalda Trumpa podczas rozmowy w Gabinecie Owalnym w Białym Domu. A prezydent USA powiedział, że jego zdaniem to Ukraina, a nie Rosja stoi na drodze do ewentualnego porozumienia pokojowego.  „Myślę, że jest gotowy do zawarcia umowy” – powiedział  Donald Trump o prezydencie Rosji. „Myślę, że Ukraina jest mniej gotowa do zawarcia umowy” - dodał. Na pytanie o to, dlaczego negocjacje pod przewodnictwem Amerykanów nie rozwiązały jeszcze kwestii wojny na Ukrainie, Trump podkreślił: „Zełenski”.

Tydzień temu ustalono wysłanie europejskich wojsk w ramach gwarancji bezpieczeństwa. Zgłosiły się Francja, Wielka Brytania, Hiszpania

Ostatnie istotne doniesienia na temat wojny na Ukrainie i negocjacji pokojowych napływały tydzień temu po szczycie tak zwanej koalicji chętnych w Paryżu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 35 zaliczających się do niej krajów, Polskę reprezentował premier Donald Tusk. Rozmowy dotyczyły wsparcia Ukrainy, przede wszystkim gwarancji bezpieczeństwa.  Emmanuel Macron cytowany przez Le Monde powiedział w telewizji France 2, że „tysiące francuskich żołnierzy” mogłoby zostać rozmieszczonych w ramach wielonarodowych sił na Ukrainie po zawieszeniu broni. "Po zawieszeniu broni Wielka Brytania i Francja utworzą na Ukrainie centra wojskowe i wybudują chronione obiekty do składowania broni i sprzętu wojskowego, aby wesprzeć potrzeby obronne Ukrainy” - powiedział z kolei brytyjski premier Keir Starmer. "Toruje to drogę do stworzenia ram prawnych, na podstawie których siły brytyjskie, francuskie i partnerskie mogłyby działać na terytorium Ukrainy, zabezpieczając przestrzeń powietrzną i morską Ukrainy oraz regenerując siły zbrojne Ukrainy na przyszłość” - dodał. Podobnie mówił premier Hiszpanii Pedro Sanchez: "Jesteśmy gotowi umocnić pokój w postaci obecności hiszpańskich sił zbrojnych (na Ukrainie). Skoro zrobiliśmy to w innych częściach świata, dlaczego nie mielibyśmy tego zrobić w Europie". Tusk po spotkaniu tak mówił o tym, czy Polska wyśle na Ukrainę swoje wojska: "Nie ma oczekiwania ze strony naszych partnerów obecności polskich wojsk na Ukrainie w żadnym z wariantów".

Super Express Google News
Sonda
Czy uważasz, ze wojna na Ukrainie może się zakończyć w 2026 roku?
QUIZ. Najważniejsze wydarzenia II wojny światowej
Pytanie 1 z 10
Desant na której plaży, podczas lądowania aliantów w Normandii, był najkrwawszy?
Wojna w Ukrainie oczami jasnowidza Jackowskiego. Czy jest szansa na pokój?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TRUMP
WOJNA NA UKRAINIE