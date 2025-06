Trump proponuje Iranowi... program atomowy? "Miliardy dolarów"

CNN: Trump proponuje Iranowi 30 miliardów dolarów inwestycji w program atomowy, ale pokojowy. W zamian chce rezygnacji ze wzbogacania uranu

Od paru dni między Izraelem a Iranem nie dochodzi o wymiany ognia, wygląda na to, że zawieszenie ognia udaje się utrzymać mimo początkowych trudności. Teraz amerykańska telewizja CNN podała, że Stany Zjednoczone próbują negocjować z Iranem, oferując mu miliardy dolarów w zamian za rezygnację ze wzbogacania uranu. Donald Trump zgodnie z tymi doniesieniami proponuje Teheranowi między innymi 20-30 mld inwestycji w... program atomowy. Ale chodzi tutaj o program pokojowy, energetyczny. Teheran już wcześniej twierdził, że jego program, ten, który został zbombardowany przez Trumpa, jest pokojowy. Teraz Waszyngton oferuje nawet odbudowę słynnego ośrodka w Fordo - tego, który znajdował się tak głęboko pod ziemią, że tylko amerykańskie bomby były w stanie go dosięgnąć i co do którego w gruncie rzeczy nadal nie wiadomo, czy został zasadniczo zniszczony. Wokół tego wybuchła nawet wielka awantura. W każdym razie teraz Trump chce ośrodek odbudować, ale w zamian za to Iran musi przysiąc, że ze wzbogacaniem uranu koniec.

"Możemy pewnie otrzymać od nich oświadczenie, że nie pójdą w atom. Pewnie o to poprosimy, ale i tak tego nie będą robić"

To nie wszystko, bo Stany Zjednoczone kuszą też Teheran zniesienie części sankcji oraz ograniczeń w dostępie do 6 mld dolarów zlokalizowanych na kontach banku w Katarze.Wszystko to miałyby stanowić część porozumienia z Iranem na temat dotyczącego jego programu jądrowego. "Będziemy rozmawiać z Iranem w przyszłym tygodniu, możemy podpisać porozumienie. Ale nie wiem, jeśli chodzi o mnie, nie sądzę, by to było konieczne. Możemy pewnie otrzymać od nich oświadczenie, że nie pójdą w atom. Pewnie o to poprosimy, ale i tak tego nie będą robić. Mają dość" - powiedział Donald Trump podczas szczytu NATO w Hadze. Nie jest jeszcze jasne, czy Teheran zechce negocjować z USA. W tej sprawie w Iranie nie ma zgody, jedne frakcje polityczne chcą ugody i porozumienia, inne bezkompromisowej walki.

Trump’s latest reported offer to Iran would provide $30 billion in funding for Iran’s civilian nuclear program, fully covered by Gulf Arab allies, but would strictly prohibit uranium enrichment. In addition, Iran’s $6 billion in frozen assets would be released. A new nuclear… pic.twitter.com/8NddTQM7Sx— AF Post (@AFpost) June 27, 2025

