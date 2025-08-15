Trump spotka się także z Łukaszenką! "Wspaniała rozmowa"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-08-15 18:00

Donald Trump ujawnił, że porozmawiał przez telefon z białoruskim dyktatorem Alaksandrem Łukaszenką. Jak powiedział prezydent USA, była to "wspaniała rozmowa", a prezydent Białorusi jest skłonny uwalniać kolejnych więźniów politycznych - już nie kilkunastu, jak niedawno, ale aż 1,3 tysiąca. "Czekam na spotkanie z prezydentem Łukaszenką w przyszłości” - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Trump, Łukaszenka

i

Autor: Associated Press
Przygotowania do spotkania Putin-Trump w bazie sił powietrznych USA na Alasce
33 zdjęcia

Donald Trump rozmawiał przez telefon z Alaksandrem Łukaszenką. Zapowiada, że z nim też się spotka

Donald Trump już dziś, 15 sierpnia spotka się na Alasce z Władimirem Putinem. Odliczamy ostatnie godziny do tego historycznego wydarzenia. Spotkanie ma rozpocząć się o godzinie 21 czasu polskiego, kiedy to Władimir Putin przyleci do Anchorage, a na lotnisku od razu po wyjściu prezydenta Rosji z samolotu powita go osobiście Donald Trump. Tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych ujawnił, że planuje nie tylko spotkanie z przywódcą rosyjskim, ale i białoruskim. Jeszcze nie na Alasce, ale w dalszej, bliżej nieokreślonej przyszłości.

„Przeprowadziłem wspaniałą rozmowę z bardzo szanowanym prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką. Celem rozmowy było podziękowanie mu za uwolnienie 16 więźniów. Omawiamy też uwolnienie 1,3 tys. kolejnych więźniów. Nasza rozmowa była bardzo dobra. Omówiliśmy wiele tematów, w tym wizytę prezydenta Putina na Alasce. Czekam na spotkanie prezydenta Łukaszenki w przyszłości” - napisał Donald Trump w swoim serwisie Truth Social.

ZOBACZ TEŻ: Sensacyjne doniesienia, chodzi o broń nuklearną. "Nic takiego tam nie ma"

Kulisy wcześniejszych negocjacji. Łukaszenka uwalniał m.in. Polaków

Według wcześniejszych informacji, przekazanych w czerwcu przez specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Ukrainy, gen. Keitha Kellogga, amerykańska delegacja spotkała się wówczas z Łukaszenką i jego zespołem. Negocjacje, w które zaangażowany był doradca Trumpa John Coale, doprowadziły do uwolnienia 14 długo przetrzymywanych więźniów politycznych z sześciu krajów – w tym z Japonii i Polski. Wśród uwolnionych był Siarhiej Cichanouski, mąż liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej. Polskie MSZ podało z kolei, że w grupie znaleźli się trzej obywatele Polski.

Super Express Google News
Sonda
Czy spotkanie Trump–Putin na Alasce może przynieść realny przełom w sprawie Ukrainy?
łukaszenka zabronił pokazywania meczu Legia - Dinamo na Białorusi. Kibice go wyzywali
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIAŁORUŚ
DONALD TRUMP
ALAKSANDR ŁUKASZENKA