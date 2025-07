Trump spotka się w cztery oczy z Putinem?! Rzecznik Kremla mówi, kiedy i gdzie!

Na początku lipca Donald Trump odbył rozmowę telefoniczną z Władimirem Puitnem. Po wszystkim stwierdził, że poszła "źle". A zaledwie parę godzin po niej Moskwa zaatakowała Kijów i inne ukraińskie miasta największą liczbą dronów i pocisków wystrzelonych w jednym ostrzale w czasie wojny. "Szczerze mówiąc, jestem rozczarowany, że prezydent Putin nie zaprzestał. W ogóle nie jestem zadowolony z prezydenta Putina" - powiedział wtedy Trump i zapowiadał: "Wyślemy więcej broni na Ukrainę. Musimy. Oni muszą być w stanie się bronić. Są bardzo mocno uderzani. Będziemy musieli wysłać więcej broni, głównie broni obronnej, ale są bardzo, bardzo mocno atakowani. Tak wiele osób ginie w tym bałaganie".

Trump: "Jestem rozczarowany Putinem"

W ubiegłym tygodniu w BBC ukazały się fragmenty rozmowy telefonicznej, jaką stacja odbyła z prezydentem USA, Donaldem Trumpem. Amerykański przywódca powiedział między innymi, że jest bardzo rozczarowany Władimirem Putinem, ale "jeszcze nie skończył z nim pracować". Dodał, że już czterokrotnie miał wrażenie, iż porozumienie z Rosją na temat Ukrainy jest bliskie. Na pytanie o to, czy ufa Putinowi, odpowiedział: "Ja prawie nikomu nie ufam".

Putin spotka się z Trumpem?

Zdaje się, że rzeczywiście jeszcze nie skończył z Putinem, ponieważ w poniedziałek, 21 lipca, media obiegły wieści o możliwym spotkaniu Trumpa z Putinem. Wiadomości te przekazał Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla. Najpierw w rozmowie z dziennikarzami zapowiedział, że Putin odwiedzi Chiny z okazji organizowanej w wrześniu w Pekinie 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej, ale przyznał, że Moskwa nie ma jeszcze informacji, czy również Trump planuje wówczas przyjazd do ChRL. "Przygotowujemy się do podróży do Pekinu, nasz prezydent przygotowuje się do tej podróży... Ale nie słyszeliśmy, aby prezydent Trump również tam się wybierał". Został zapytany o to, czy Putin i Trump mogliby spotkać się w stolicy Chin, w tym ewentualnie w formacie trójstronnym z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. "Jeśli tak się stanie, że Trump tam będzie, to, oczywiście, nie możemy wykluczyć, że kwestia celowości spotkania zostanie omówiona" - odpowiedział.