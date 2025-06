Trump szokuje! Określił atak na Iran jako "znakomity". Dodał, że będzie ich więcej

T rump chwali atak Izraela na Iran. „Zostali mocno trafieni”. Co dalej z Bliskim Wschodem?

Były prezydent USA Donald Trump skomentował izraelski atak na Iran, który miał miejsce w piątek nad ranem. W rozmowie z ABC News Trump ocenił, że atak był „znakomity” i zapowiedział, że „nadchodzi więcej”.

Bądź na bieżąco: Atak Izraela na Iran. Dziesiątki ofiar i setki rannych. Co z Polakami w Iranie? Czy konflikt spowoduje wzrost inflacji? RELACJA NA ŻYWO

„Sądzę, że było to znakomite. Daliśmy im (Irańczykom) szansę i nie wykorzystali jej. Zostali mocno trafieni, bardzo mocno. Tak mocno, jak to możliwe. I nadchodzi więcej (ataków). Dużo więcej” – powiedział Trump.

Trump odniósł się również do negocjacji między USA a Iranem dotyczących porozumienia nuklearnego. Przypomniał, że dwa miesiące temu dał Iranowi 60 dni na zawarcie umowy. „Powinni byli to zrobić! Dziś jest dzień 61. (...) Teraz być może mają drugą szansę!” – napisał na swojej platformie Truth Social.

IZRAEL ZAATAKOWAŁ IRAN! RUINY, WYBUCHY, POŻARY, ZNISZCZONE MIASTA - TAK WYGLĄDA IRAN!

Atak Izraela na Iran – co wiemy?

Izrael rozpoczął w piątek nad ranem ataki na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Według irańskich mediów i urzędników operacja była wymierzona m.in. w kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części Iranu oraz obiekt w Parczin, gdzie w ocenie ekspertów prowadzone są badania nad bronią jądrową. W piątek rano siły izraelskie zaczęły przechwytywać irańskie drony. Iran ocenił izraelski atak jako deklarację wojny.

Reakcja Donalda Trumpa

W swoim pierwszym komentarzu po ataku Izraela na Iran, który nastąpił nad ranem, Trump napisał na Truth Social, że Teheran musi zawrzeć porozumienie, zanim nic nie pozostanie z tego kraju, i „musi uratować to, co było znane jako irańskie (perskie) imperium”.

„Doszło już do licznych ofiar i wielkiego zniszczenia, ale jest jeszcze czas, by powstrzymać tę masakrę” – dodał Trump. „Nie – dla kolejnych śmierci, nie – dla dalszego zniszczenia, PO PROSTU ZRÓBCIE TO, ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO (pisownia oryginalna)” – głosi wpis prezydenta adresowany do irańskich władz.