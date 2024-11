Trump trzyma wrogów najbliżej? Sensacyjne nazwisko w jego administracji!

Świat jest zaskoczony szybkością i niesamowitą przewagą, z jaką 78-letni Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Zgromadził 312 głosów elektorskich, podczas gdy jego przeciwniczka, demokratka Kamala Harris zaledwie 226. Zgodnie z procedurą nowy prezydent USA zostanie zaprzysiężony na początku nadchodzącego roku, jednak już teraz w mediach pojawiają się kolejne informacje na temat tego, jak będzie wyglądał jego gabinet. We wtorek "New York Times" opublikował informacje na temat prawdopodobnego przyszłego sekretarza stanu USA. To prawdziwie sensacyjne nazwisko!

Możliwy nowy sekretarz stanu USA to dawny wróg Trumpa

Media donoszą, że ma nim zostać senator Marco Rubio. Dlaczego to sensacyjne nazwisko? Ponieważ Rubio to były rywal Trumpa, znany w przeszłości z ostrych poglądów wobec Rosji. Informacje przekazane przez "New York Times" podają także - powołując się na własne źródła - agencja Reutera i "Politico". Rubio, wiceszef komisji ds. wywiadu w Senacie, był głównym rywalem i ostrym krytykiem Donalda Trumpa w wyścigu o republikańską nominację na prezydenta w wyborach 2016 roku. Jak przypomina PAP, później natomiast znacznie zbliżył się do Trumpa, doradzając mu m.in. przed debatą z Joe Bidenem w 2020 roku. W tym roku z kolei był rozważany na kandadyta na wiceprezydenta.

"Pierwotnie polityk należał do największych jastrzębi w sprawach polityki zagranicznej, lecz z biegiem czasu jego poglądy ewoluowały w kierunku wyrażanych przez Trumpa. Mimo początkowego poparcia dla Ukrainy, podczas przeciągającego się sporu o pakiet środków dla Kijowa Rubio był jednym z przeciwników ustawy, domagając się ostrych reform imigracyjnych. Pytany wówczas przez PAP o krytykę tej postawy ze strony premiera Donalda Tuska odpowiadał, że Ameryka sama jest ofiarą inwazji i musi zająć się tym w pierwszej kolejności".

Rubio: "Nie musisz być fanem Putina"

"Moje przesłanie dla Polski brzmi: jeśli stałaby się ofiarą inwazji ośmiu milionów nielegalnych imigrantów, zrozumielibyśmy, że woli zająć się tym, zanim zajmie się Ukrainą. (...) Popieram pomoc Ukrainie, ale musimy najpierw pomóc Ameryce. Ameryka nie przyda się Polsce i innym sojusznikom, jeśli jako kraj będziemy musieli przeznaczać coraz więcej zasobów na osiem milionów ludzi, którzy są tu nielegalnie" - mówił Rubio. Po zwycięstwie Trumpa, w wywiadzie dla NBC, wyraził opinię, że "mimo dzielnego oporu Ukraińców, Ameryka nie powinna finansować wojny w impasie i konflikt powinien zostać doprowadzony do końca". "Nie musisz być fanem Władimira Putina, by chcieć zakończenia wojny" - powiedział senator.

"For years to come, there are many people on the right... that are going to be having to explain and justify how they fell into this trap of supporting Donald Trump."-Marco Rubio (2016), who was just named Trump's Secretary of State pic.twitter.com/NE9Ai3E8gU— Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) November 12, 2024