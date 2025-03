Trump wstrzymał pomoc dla Ukrainy. Jest komentarz Rosji

Rosja ogłasza, że wstrzymanie przez Stany Zjednoczone pomocy wojskowej dla Ukrainy to "najlepszy wkład w sprawę pokoju"

Donald Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy! Biały Dom potwierdził, że taka decyzja została podjęta w nocy z 3 na 4 marca czasu polskiego. Bez amerykańskiej pomocy Ukraina na pewno nie zdoła odpierać rosyjskich ataków. Administracja USA wyraźnie podkreśliła, że celem tego drastycznego kroku jest zmuszenie Wołodymyra Zełenskiego do powrotu do negocjacji i ustępstw. Co na to Rosja? Wstrzymanie przez Stany Zjednoczone pomocy wojskowej dla Ukrainy to "najlepszy wkład w sprawę pokoju" - powiedział 4 marca rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak dodał, unormowanie relacji Rosji z USA musi obejmować zniesienie sankcji. Według Reutersa Trump planuje ich ewentualne złagodzenie.

Decyzja administracji USA została ogłoszona kilka dni po awanturze w Białym Domu

"Prezydent jasno dał do zrozumienia, że skupia się na pokoju. Potrzebujemy, aby nasi partnerzy również byli oddani temu celowi. Wstrzymujemy i dokonujemy przeglądu naszej pomocy, aby upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" - przekazał przedstawiciel Białego Domu. Decyzja Trumpa dotyczy również tej broni, która już wyjechała z USA i jest obecnie na przykład w Polsce. "Jeśli ktoś nie chce zawrzeć umowy, to myślę, że tej osoby nie będzie z nami zbyt długo. Ta osoba nie będzie słuchana zbyt długo, ponieważ wierzę, że Rosja chce zawrzeć umowę. Wierzę, że na pewno naród ukraiński chce zawrzeć umowę" - mówił Trump. Decyzja administracji USA została ogłoszona kilka dni po awanturze w Białym Domu, podczas której prezydent i wiceprezydent USA oskarżyli Zełenskiego o brak szacunku wobec Ameryki. Mimo wcześniejszych zapowiedzi żadne porozumienie nie zostało podpisane, a delegację ukraińską wyproszono za drzwi. Potem Zełenski deklarował chęć podpisania umowy o minerałach, nadal jednak domagając się od USA gwarancji bezpieczeństwa. USA odpowiadają, ze sama obecność amerykańskich firm na Ukrainie stanowiłaby takie gwarancje.

