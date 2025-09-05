Trump zapowiada nowe rozmowy z Putinem! Padły gorzkie słowa

Donald Trump podczas spotkania z szefami największych firm technologicznych w Białym Domu zapowiedział, że wkrótce przeprowadzi kolejną rozmowę z Władimirem Putinem. Jak sprecyzował prezydent Stanów Zjednoczonych, tym razem nie będzie szczytu na Alasce, a jedynie rozmowa telefoniczna. Trump nie szczędził gorzkich słów, mówiąc o próbach negocjowania z rosyjskim prezydentem.

Kiedy Donald Trump przywitał Władimira Putina na Alasce, rozwijając przed nim czerwony dywan, wydawało się, że politycy już coś uzgodnili za kulisami i zostaje im jedynie formalne podpisywanie dokumentów. Świat z zapartym tchem czekał na konferencję prasową po szczycie na Alasce. Ale spotkanie zakończyło się o wiele wcześniej, niż zapowiadano, odwołano wspólny lunch i w gruncie rzeczy nie doszło do żadnego przełomu - a przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo. Od tamtej pory nadal nie zorganizowano spotkania Putina z Wołodymyrem Zełenskim, a Rosjanie unikają tego etapu negocjacji. Siergiej Ławrow użył nawet starego argumentu, mówiąc, że Zełenski nie jest legalnym prezydentem i podpisywanie przez niego wiążących dokumentów związanych z międzynarodowymi porozumieniami nie ma sensu. Wygląda na to, że negocjacje w sprawie wojny na Ukrainie znów utknęły w martwych punkcie. Ale teraz Donald Trump zapowiedział nowe rozmowy z Władimirem Putinem.

Trump zapowiada rozmowę z Putinem. „Wojna w Ukrainie miała być najłatwiejsza do zakończenia”

Prezydent USA poinformował w czwartek, 4 sierpnia, że w najbliższym czasie przeprowadzi rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Deklaracja padła po serii konsultacji z liderami europejskimi, w tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podczas spotkania z szefami największych firm technologicznych w Białym Domu Trump został zapytany, czy planuje kontakt z Putinem po rozmowie z Zełenskim. "Tak, zrobię to. Prowadzimy bardzo dobry dialog" – odpowiedział amerykański prezydent. Trump przyznał, że wojna w Ukrainie okazała się znacznie trudniejsza do zakończenia, niż początkowo zakładał. "Sądziłem, że będzie to najłatwiejsza do rozwiązania wojna. Okazała się najtrudniejsza. Ale zrobimy to" – zapewnił. Wcześniej przedstawicielka Białego Domu przekazała, że Trump wkrótce ogłosi decyzję w sprawie dalszych działań dotyczących Rosji i wojny w Ukrainie.

