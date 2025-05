Sezon na truskawki. W tym roku są tak duże, że "nie mieszczą się w ustach"

O rekordowo dużych truskawkach donosi "The Guardian". Nick Marston, przewodniczący organizacji British Berry Growers, podkreśla, że truskawki z tegorocznych zbiorów są nie tylko większe, ale też mają idealny kształt, atrakcyjny wygląd i – co najważniejsze – wysoki poziom cukru. – To właśnie tego oczekują konsumenci, kiedy sięgają po brytyjskie truskawki – zaznacza. W tym sezonie średnia masa truskawek wynosi ok. 30 gramów, ale nie brakuje owoców przypominających wielkością śliwki lub kiwi.

Eksperci dodają, że chłodne noce spowalniają proces dojrzewania, co pozwala owocom rozwinąć się w pełni, zarówno pod względem smaku, jak i wielkości. - Im wolniejszy rozwój owocu, tym więcej czasu na rozbudowę komórek. Efekt? Większe, smaczniejsze i jędrniejsze truskawki - powiedział dla "The Guardian" Bartosz Pinkosz, dyrektor operacyjny w firmie Summer Berry Company.

Ciepła i sucha wiosna przyniosła nie tylko obfitość truskawek, ale także wczesne zbiory bakłażanów i pomidorów. Początek maja był najcieplejszy w historii pomiarów. Jednak utrzymujące się suche warunki budzą niepokój – eksperci ostrzegają przed ryzykiem suszy latem. Choć plantatorzy cieszą się z wyjątkowego początku sezonu, zdają sobie sprawę, że długotrwały brak opadów może negatywnie wpłynąć na dalszą część zbiorów i jakość upraw.

