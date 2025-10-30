Trzy planetoidy blisko Ziemi! "Odkryte tuż przed przelotem"

Trzy planetoidy przeleciały wczoraj obok Ziemi, były bliżej niż Księżyc. Naukowcy odkryli je chwilę wcześniej

Czy Ziemia może z zaskoczenia zostać uderzona przez asteroidę? Po ostatnich kosmicznych doniesieniach pewnie niejeden zacznie się tego obawiać. Tym razem NASA potwierdziła, że aż trzy planetoidy minęły wczoraj (29 października) Ziemię w niewielkiej jak na kosmiczne warunki odległości, ale zostały dostrzeżone bardzo późno. Planetoida 2025 UF9 według Centrum Badań Obiektów Bliskich Ziemi (CNEOS) należącego do NASA miała średnicę od 28 do 62 metrów. Nie była jedynym przybyszem z kosmosu, który tego dnia znalazł się w pobliżu Ziemi. 29 października CNEOS zarejestrowało jeszcze dwa mniejsze obiekty: 2025 UV7, o średnicy zaledwie 2,7–6 metrów, która minęła Ziemię w odległości 101 tysięcy kilometrów oraz 2025 UX7, mierzącą 4,9–11 metrów, która przeleciała w odległości 347 tysięcy kilometrów.

ZOBACZ TEŻ: Szokujące wyznanie z Watykanu. Duchowny chce ochrzcić kosmitów

Choć w kategoriach kosmicznych to dystans bezpieczny, sama bliskość przelotu – ok. 290 tysięcy kilometrów, czyli 0,75 odległości Ziemia–Księżyc – przypomina, jak często niewielkie ciała niebieskie mijają naszą planetę w stosunkowo małych odległościach. Co ciekawe, wszystkie trzy planetoidy odkryto dopiero na krótko przed przelotem, co pokazuje, że nawet w XXI wieku nasza wiedza o mniejszych obiektach bliskich Ziemi wciąż ma sporo luk.

Asteroida 2025 TF minęła Ziemię w odległości zaledwie 400 kilometrów. Naukowcy zorientowali się po fakcie

Podobnie było na początku miesiąca, kiedy to asteroida 2025 TF minęła naszą planetę w odległości zaledwie 400 kilometrów, a naukowcy zauważyli to dopiero po fakcie. 1 października o godz. 02.47 czasu polskiego asteroida przeleciała nad Antarktydą. W skali kosmicznej 400 kilometrów to naprawdę bardzo, bardzo mało. Mniej więcej w takiej odległości od nas orbituje Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS), a Księżyc znajduje się ponad 360-400 tysięcy kilometrów dalej. Ale naukowcy odkryli istnienie 2025 TF, gdy już nas minęła i poleciała w siną kosmiczną dal. Teraz na pewno niejeden zacznie się zastanawiać nad tym, jak to świadczy o naszej zdolności do wykrywania kosmicznych zagrożeń. Na szczęście w tym wypadku w praktyce zagrożenie nie było duże, bo też sama asteroida duża nie była. Miała prawdopodobnie średnicę wynoszącą od jednego metra do trzech metrów, zapewne w razie czego spaliłaby się w atmosferze, rozsypując na małe odłamki.