Turyści rezygnują z wyjazdu do Japonii. Boją się przepowiedni z popularnej mangi. "Katastrofa"

Data 5 lipca 2025 roku z mangi sprzed ćwierćwiecza wywołała niepokój w Azji i wpłynęła na branżę turystyczną. "The Guardian" podaje, że liczba rezerwacji wakacyjnych do Japonii gwałtownie spadła wśród turystów z Korei Południowej, Tajwanu i Hongkongu — i jak się okazuje, nie bez wpływu może być tu... japoński komiks z lat 90. Mowa „The Future I Saw” autorstwa Ryo Tatsuki, który po raz pierwszy ukazał się w 1999 roku i opiera się na rzekomo proroczych snach autorki. Na jego oryginalnej okładce znalazła się wzmianka o wielkiej katastrofie, która miała wydarzyć się w marcu 2011 roku — i rzeczywiście wtedy doszło do tragicznego trzęsienia ziemi, tsunami i awarii w elektrowni jądrowej w Fukushimie.

W wydaniu rozszerzonym, opublikowanym w 2021 roku, Tatsuki wskazała nową datę katastrofy: 5 lipca 2025 roku. Przepowiednia ta – choć całkowicie pozbawiona podstaw naukowych – rozprzestrzeniła się błyskawicznie w mediach społecznościowych, wywołując lawinę niepokoju. Szczegóły poniżej.

Spadki rezerwacji i panika w sieci. Japońska manga z lat 90. wywołała wielkie poruszenie

Jak wynika z danych ForwardKeys przytoczonych przez Bloomberg Intelligence, średnia liczba rezerwacji z Hongkongu do Japonii spadła o 50% w porównaniu z ubiegłym rokiem. W okresie końca czerwca i początku lipca zanotowano nawet spadki sięgające 83%. Hongkońskie biura podróży potwierdzają: „Wpływ mangi już jest widoczny – rezerwacje na wiosenny wypoczynek do Japonii spadły o połowę w stosunku do ubiegłego roku” – informuje jedno z nich.

Linie Greater Bay Airlines zredukowały liczbę lotów do Japonii, podobnie jak Hong Kong Airlines. „Spodziewaliśmy się obłożenia na poziomie 80%, a rzeczywiste rezerwacje wyniosły tylko 40%” – powiedział Hiroki Ito, dyrektor japońskiego biura przewoźnika. "The Guardian" zaznacza, że rząd i samorządy próbują ratować sytuację. Gubernator prefektury Miyagi, jednej z najbardziej poszkodowanych podczas katastrofy z 2011 roku, Yoshihiro Murai, zaapelował, by nie wierzyć niezweryfikowanym doniesieniom.

Mimo to, trend spadku rezerwacji wyraźnie kontrastuje z ogólnym turystycznym boomem w Japonii, gdzie w samym kwietniu kraj odwiedziło rekordowe 3,9 miliona turystów, głównie dzięki słabemu jenowi. Rząd ma nadzieję osiągnąć pułap 60 mln turystów rocznie do końca dekady. Publiczny nadawca NHK podaje, że manga wygenerowała już ponad 1400 filmów na YouTube, które razem uzyskały ponad 100 milionów wyświetleń. Reedycja komiksu sprzedała się w prawie milionie egzemplarzy.

Japonia: Eksperci studzą emocje, autorka komiksu apeluje o rozsądek

Choć Japonia rzeczywiście leży w jednym z najbardziej sejsmicznych rejonów świata – na tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia – naukowcy podkreślają, że nie ma obecnie możliwości dokładnego przewidywania trzęsień ziemi. "The Guardian" zauważa jednocześnie, że obawy pogłębił fakt, iż w sierpniu ubiegłego roku ówczesny premier Fumio Kishida odwołał podróż zagraniczną w związku z ostrzeżeniem sejsmologów o rosnącym ryzyku „megatrzęsienia ziemi” w rejonie Nankai Trough. W kwietniu 2025 roku rządowy zespół ekspertów oszacował, że takie trzęsienie mogłoby zabić nawet 298 tys. osób i zniszczyć ponad 2 mln budynków.

Sama Ryo Tatsuki, autorka wspomnianej mangi, w rozmowie z Mainichi Shimbun przyznała, że jest „zadowolona, iż jej dzieło zwiększa świadomość na temat konieczności przygotowania się na katastrofy naturalne”, ale zaznaczyła: – „Ważne, by nie dać się nadmiernie zdominować przez strach i słuchać opinii ekspertów”.

