Turyści zostawili włączoną kamerę w luksusowym hotelu. To, co nagrali, może przerażać

Opowieści o wakacjach grozy i koszmarach przeżytych w hotelowych pokojach nie raz można przeczytać w mediach czy w komentarzach wśród opinii o różnych miejscach noclegowych. Niestety czasami nawet wysoka cena za nocleg i pięć gwiazdek nie gwarantują wysokiej jakości usług. Przekonała się o tym pewna rodzina turystów z Wielkiej Brytanii, a o sprawie rozpisują się obecnie media na Wyspach z "Daily Mail" na czele. Co się wydarzyło? Tommy Hudson z Willington w hrabstwie Durham z żoną Joanne i dwuletnią córką Elsie wybrali się na wymarzone wakacje do Grecji. Postanowili zaszaleć i nie oszczędzać na hotelu. Wybrali pięciogwiazdkowy ośrodek na Krecie i wydali na to w sierpniu aż 4600 funtów, czyli niemal 24 tysiące złotych! Myśleli, że za taką cenę mogą być pewni wysokiego standardu usług. Ale jak dziś opowiadają, srodze się zawiedli. Co się stało?

Okazało się, że personel sprzątający pokój bynajmniej nie ograniczył się do odkurzania i ścierania kurzy

Już po przybyciu na miejsce zorientowali się, że wśród turystów krążą niepochlebne opinie o tym hotelu. Mówiono o kradzieżach, jakie podobno zdarzają się w pokojach. Zaniepokojeni Hudsonowie postanowili zainstalować zatem ukrytą kamerę w swoim pokoju. Zostawili ją włączoną i dopiero wtedy udali się na wycieczkę. Po powrocie zastali swój pokój w pozornie niezmienionym stanie. Ale gdy odtworzyli nagranie z kamerki, włosy stanęły im dęba na głowach! Okazało się, że personel sprzątający pokój bynajmniej nie ograniczył się do odkurzania i ścierania kurzy. Na filmie jakiś mężczyzna przeglądał rzeczy gości zostawione na półkach, a potem wziął stojącą na stoliku butelkę z napojem i wypił parę łyków, po czym odstawił ją na miejsce. Na szczęście nic nie ukradł. Gdy Tommy Hudson zobaczył nagranie, oburzony poszedł do dyrekcji hotelu i zażądał zadośćuczynienia. Zaoferowano mu 320 funtów w ramach "gestu dobrej woli" i zapewniono, że mężczyzna z nagrania został wyrzucony z pracy, ale Brytyjczycy uważają, że to za mało jak na taki skandal.

Shocking moment hidden camera captures hotel cleaner doing revolting act in British family's room https://t.co/VMVtz5Q1Mb pic.twitter.com/FwZHCGzgNs— Daily Mail Online (@MailOnline) November 1, 2024

