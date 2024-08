Sceny jak z horroru w pensjonacie w Łebie! "Ciągnęli zwłoki po korytarzu"

Horror podczas wakacji w Łebie. W jednym z pokoi pensjonatu leżały zwłoki mężczyzny. To był dopiero początek koszmaru

Wymarzone wakacje nad polskim morzem zamieniły się dla grupy Bogu ducha winnych turystów w istny horror. O sprawie napisał "Dziennik Bałtycki", cytując byłych klientów jednego z pensjonatów w Łebie w województwie pomorskim. Ich relacja może przerażać. Po pewnym czasie od przyjazdu zaczęli czuć bardzo nieprzyjemny, tajemniczy zapach rozprzestrzeniający się w budynku. "Fetor unosił się w całym pensjonacie, a gospodarz nie zwracał na to uwagi. Dopiero po mojej interwencji obsługa zainteresowała się sprawą" - mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" turystka z Namysłowa. Jak opowiada, gdy gospodarz otworzył jeden z pokoi, ujrzał makabryczny widok. Okazało się, że okropny zapach to fetor rozkładających się od paru dni zwłok jednego z gości pensjonatu. Według policji wezwanej na miejsce nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Prawdopodobnie zmarł w przyczyn naturalnych.

Nieprzyjemne zapachy dotarły także do innych pokoi. Według turystów usuwanie ciała zmarłego było dalekie od dyskretnego

37-letni mężczyzna zmarł podczas pobytu na kwaterze w Łebie i przez kilka dni nikt nie zorientował się, że stało się coś złego. W rezultacie nieprzyjemne zapachy dotarły także do innych pokoi. To był jednak dopiero początek. Według turystów usuwanie ciała zmarłego było dalekie od dyskretnego. "Zmarły mężczyzna był potężnej budowy, zwłoki był napuchnięte, to powodowało trudności z wyniesieniem ciała z pokoju, więc ciągnęli je po korytarzu. Świadkiem tego była moja córka, która poszła do pokoju po bluzę. W korytarzu rozmazała się krew i wydzieliny. Właściciel po prostu wziął do ręki mopa, wytarł nim posadzkę, a potem postawił go do wspólnej łazienki. Nawet go nie wyrzucił. Koszmar!" - opowiada turystka. Jak dodaje, po tych strasznych scenach goście pouciekali z cuchnących pokoi, a gospodarz nie chciał im oddać pieniędzy za noclegi opłacone z góry. Dlatego cytowana kobieta chce złozyć skargę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

