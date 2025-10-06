Twarz Trumpa znajdzie się na pieniądzach? Nawiązania do zamachu!

Władze USA mają pomysł wybicia monety z wizerunkiem Donalda Trumpa

W Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku może pojawić się moneta o nominale jednego dolara z wizerunkiem byłego prezydenta Donalda Trumpa. Informację tę podał rzecznik amerykańskiego resortu finansów, cytowany przez portal Politico. Na jednej stronie jednodolarówki znalazłby się profil Donalda Trumpa, a na odwrocie – jego postać z zaciśniętą pięścią na tle flagi USA wraz ze słowami „FIGHT, FIGHT, FIGHT” („walcz, walcz, walcz”). Nawiązuje to do słynnego zdjęcia, które zrobiono rannemu Donaldowi Trumpowi tuż po nieudanym zamachu na jego życie podczas ostatniej kampanii wyborczej. Resort finansów napisał w komunikacie, że ostateczny projekt jednodolarówki nie został jeszcze zatwierdzony.

ZOBACZ TEŻ: Tysiąc osób uwięzionych na Mount Everest! Wielka akcja ratownicza

Moneta z wizerunkiem aktualnego prezydenta ma powstać z okazji 250. rocznicy niepodległości USA

Pomysł wybijania specjalnej monety ma związek z obchodami 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. „Mimo wymuszonego przez skrajną lewicę shutdownu naszego rządu fakty są jasne: pod historycznymi rządami prezydenta Donalda J. Trumpa nasz kraj wkracza w swoją 250. rocznicę silniejszy, bardziej zamożny i lepszy niż kiedykolwiek wcześniej” – głosi fragment komunikatu. Portal Politico przypomniał, że zgodnie z decyzją Kongresu z 2020 roku minister finansów może wybić monety o nominale jednego dolara w 2026 roku. Projekt monety ma mieć symboliczny charakter z okazji okrągłej rocznicy niepodległości USA.

Sonda Jak oceniasz Donalda Trumpa? Dobrze Źle Nie mam zdania