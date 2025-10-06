Twarz Trumpa znajdzie się na pieniądzach? Nawiązania do zamachu!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-10-06 9:54

Wizerunek Donalda Trumpa już niebawem może znaleźć się na monetach o nominale jednego dolara. Informację tę podał rzecznik amerykańskiego resortu finansów, cytowany przez portal Politico. Na jednej stronie monety znalazłby się profil Donalda Trumpa, a na odwrocie – jego postać z zaciśniętą pięścią na tle flagi USA, wizerunek nawiązujący do sławnego zdjęcia Trumpa wykonanego chwilę po nieudanym zamachu na jego życie.

Trump może trafić na monetę o nominale jednego dolara

i

Autor: Shutterstock

Władze USA mają pomysł wybicia monety z wizerunkiem Donalda Trumpa

W Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku może pojawić się moneta o nominale jednego dolara z wizerunkiem byłego prezydenta Donalda Trumpa. Informację tę podał rzecznik amerykańskiego resortu finansów, cytowany przez portal Politico. Na jednej stronie jednodolarówki znalazłby się profil Donalda Trumpa, a na odwrocie – jego postać z zaciśniętą pięścią na tle flagi USA wraz ze słowami „FIGHT, FIGHT, FIGHT” („walcz, walcz, walcz”). Nawiązuje to do słynnego zdjęcia, które zrobiono rannemu Donaldowi Trumpowi tuż po nieudanym zamachu na jego życie podczas ostatniej kampanii wyborczej. Resort finansów napisał w komunikacie, że ostateczny projekt jednodolarówki nie został jeszcze zatwierdzony.

ZOBACZ TEŻ: Tysiąc osób uwięzionych na Mount Everest! Wielka akcja ratownicza

Moneta z wizerunkiem aktualnego prezydenta ma powstać z okazji 250. rocznicy niepodległości USA

Pomysł wybijania specjalnej monety ma związek z obchodami 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych.  „Mimo wymuszonego przez skrajną lewicę shutdownu naszego rządu fakty są jasne: pod historycznymi rządami prezydenta Donalda J. Trumpa nasz kraj wkracza w swoją 250. rocznicę silniejszy, bardziej zamożny i lepszy niż kiedykolwiek wcześniej” – głosi fragment komunikatu. Portal Politico przypomniał, że zgodnie z decyzją Kongresu z 2020 roku minister finansów może wybić monety o nominale jednego dolara w 2026 roku. Projekt monety ma mieć symboliczny charakter z okazji okrągłej rocznicy niepodległości USA.

Super Express Google News
Sonda
Jak oceniasz Donalda Trumpa?
PROF. LEWICKI: NOBEL DLA TRUMPA, A CO DLA POLSKI?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOLAR
DONALD TRUMP
MONETA