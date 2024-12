Tych prezentów nigdy nie dawaj kobiecie! Ekspertka wylicza wszystkie

Oto wszystkie najgorsze prezenty dla kobiet! Tego nigdy, przenigdy nie kupuj, jeśli nie chcesz popełnić gafy

Co kupić na prezent dziewczynie? Jaki prezent dla przyjaciółki? Te pytania spędzają sen z powiek wielu osobom przed Świętami. A jeszcze inni martwią się chwilą odpakowywania podarków pod choinką. Bo niektóre prezenty są... co najmniej nietrafione. A nawet krępujące. Co zrobić, by uniknąć gafy podczas Wigilii i sprawić komuś radość, a nie wstyd? Zamierzasz biec do sklepu, by na ostatnią chwilę kupić jakiś prezent koleżance, siostrze czy dziewczynie? Szybko przeczytaj ten poradnik! Ekspertka wyliczyła wszystkie najgorsze prezenty dla kobiet. Tego nigdy, przenigdy nie kupuj, chyba, że chcesz wyjść na gbura zamiast na dżentelmena. Dowiedz się prawdy, by nie zaczerwienić się jak burak na widok reakcji obdarowanej kobiety.

Herbatki odchudzające, kremy przeciwzmarszczkowe i pudełko, w którym wcale nie ma pierścionka zaręczynowego...

Cytowana przez "Daily Mail" ekspertka prezentowa tworząca kanał na TikToku Leah's Gift Guide podkreśla, by przede wszystkim wiele razy przemyśleć prezenty mające jakąkolwiek frywolną wymowę. Faktycznie, odpakowywanie seksownej bielizny przed całą rodziną to nie jest wymarzone przeżycie na Święta. Ale to wierzchołek góry lodowej. Należy unikać prezentów, które sugerują, że obdarowany ma jakiś problem. Herbatki odchudzające, kremy przeciwzmarszczkowe czy piłeczki antystresowe powinny pozostać na sklepowych półkach. "Te rzeczy mogą być postrzegane jako obraźliwe lub wysyłać niewłaściwy komunikat" - podkreśla Leah. Podobnie jest z karnetem na siłownię, no chyba, że ktoś wprost o to poprosi. Prezenty powinny mieć wymowę neutralną, ale nie być bezosobowe. Powinno się też wczuć w obdarowywaną osobę i unikać nieporozumień. „Unikaj wręczania jej pudełka na biżuterię, jeśli spodziewa się oświadczyn i ich nie otrzymuje” - przypomina TikTokerka.

