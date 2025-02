Tydzień żałoby po brutalnym ataku nożownika. Zginął 14-letni chłopiec

To autor hitu "Hotel California"

Do wstrząsających wydarzeń doszło w sobotę (15 lutego) w Villach na południu Austrii. Według rzecznika policji Rainera Dionisio, 23-letni mężczyzna, jak się potem okazało obywatel Syrii, około godz. 16 zaatakował przechodniów. Świadkiem ataku był 42-letni mężczyzna, który w tym czasie dostarczał jedzenie. Ruszył w pościg za nożownikiem, dzięki czemu - zdaniem policji - prawdopodobnie uniemożliwił mu zaatakowanie kolejnych osób. "Chciał iść do centrum miasta, na ulicy były dzieci, nie mogłem do tego dopuścić. Właśnie miałem odebrać zamówienie na Lederergasse, zobaczyłem krew i dwie ranne osoby leżące na ziemi" - mówił bohater.

Atak terrorystyczny w Villach. Zginął 14-latek

Niestety, w wyniku brutalnego ataku nożem zginął 14-letni chłopiec, pięć innych osób zostało rannych. Chwilę po zatrzymaniu 23-letni morderca... wesoło się śmiał. Władze sklasyfikowały przestępstwo jako religijnie motywowany akt terrorystyczny. Policja ustaliła, że sprawcą ataku był Syryjczyk ubiegający się o azyl. Przestępca został zatrzymany krótko po ataku. Wszystkie ofiary mężczyzny to Austriacy. Nocą z niedzieli na poniedziałek (16 na 17 lutego) władze Villach ogłosiły tygodniową żałobę. "Jesteśmy głęboko poruszeni. Zorganizujemy też uroczystość upamiętniającą te wydarzenia, a wszystkie nasze wydarzenia zaplanowane na nadchodzący tydzień zostały odwołane" – mówił burmistrz Guenther Albel. "Nie możemy pozwolić, aby przestępcy, tacy jak ten, odebrali nam poczucie wspólnoty" - dodał.

Horror w Austrii. Akt terrorystyczny

Na miejscu cały czas pracują zespoły interwencyjne Czerwonego Krzyża, których zadaniem jest skontaktowanie się z bliskimi oraz przyjaciółmi ofiar i udzielenie im pomocy w poradzeniu sobie z konsekwencjami sobotniego ataku. Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło platformę, na którą można przesyłać nagrania filmowe i zdjęcia dotyczące przestępstwa. Służby apelują, by zdjęć i nagrań nie publikować na portalach społecznościowych. "Nożownik, który zabił w sobotę w Villach na południu Austrii 14-letniego chłopca i ranił pięć innych osób, był islamistą" - poinformował w niedzielę minister spraw wewnętrznych Austrii Gerhard Karner. Władze sklasyfikowały przestępstwo jako religijnie motywowany akt terrorystyczny.