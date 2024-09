Tysiące ludzi ucieka przed wielką wodą. "Sytuacja skrajnie trudna". Dramat we Włoszech

Powódź pustoszy nie tylko Polskę, ale też Europę. Z wielką wodą walczą Czesi, Austriacy, mieszkańcy Rumunii, a teraz już także Włosi. Sytuacja jest tam coraz bardziej niepokojąca. Tysiące ludzi ewakuowano z powodu powodzi we włoskim regionie Emilia-Romania. Woda pojawiła się dokładnie w tych samych miejscach, w których spustoszyła kraj przed rokiem. Lokalne władze informują, że sytuacja jest skrajnie trudna, a powódź może mieć o wiele większy zasięg niż ta sprzed roku.

Włochy. Władze apelują: idźcie na wyższe piętra, weźcie wodę, jedzenie, telefony

"Pozostańcie na wyższych piętrach budynków" - apelują do mieszkańców burmistrzowie miejscowości, w których na razie nie zarządzono ewakuacji. Jak przekazuje PAP, w Cesenatico w ciągu dwóch dni spadło 200 milimetrów deszczu, zalane są ulice i drogi. Z kolei władze miasteczka Lugo, które bardzo ucierpiało w wyniku powodzi w 2023 roku, ostrzegają przed poważnymi skutkami fali powodziowej, bo z brzegów wystąpiła rzeka Senio. Proszą, by mieszkańcy ewakuowali się na wyższe kondygnacje budynków. Apelują, by zabrali ze sobą to, co niezbędne: wodę pitną, jedzenie, lekarstwa, telefony komórkowe i ładowarki. O ewakuację poprosiły ludność władze miasta Forli i Rawenny. Tysiące osób ewakuowano z miejscowości Castel Bolognese. Bardzo trudna sytuacja jest w Faenzy, gdzie ogłoszono czerwony alarm. Zalane są tam ulice. Co najgorsze - w wielu miastach prognozuje się dalsze, intensywne opady deszczu.

Europa tonie. "Dziewięciometrowe wały"

We Włoszech jest już pierwsza ofiara powodzi. W Apulii zginął strażak, niosący pomoc kierowcom na zalanej drodze. Ciało mężczyzny znaleziono w kanale przy drodze niedaleko miasta Foggia. Niedobrze jest także na Węgrzech. Na falę kulminacyjną na Dunaju przygotowuje się w tej chwili Budapeszt. Na zachodzie Węgier kilka miejscowości powódź odcięła od świata. Władze zapewniają, że są gotowe stawić czoło żywiołowi. Do czwartkowego wieczora zostanie zakończona budowa wszystkich umocnień i wałów, których zadaniem będzie utrzymanie Dunaju w korycie. W niektórych miejscach wały będą dziewięciometrowej wysokości.