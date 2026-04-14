Dawid Piątkowski
PAP
2026-04-14 6:33

Funkcjonariusze portugalskiej policji zatrzymali w Faro obywatela Indii, który był poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Według władz USA miał on dopuścić się oszustwa na kwotę 31 mln dolarów. W Portugalii prowadził jednak spokojne życie jako dostawca jedzenia. Szczegóły poniżej.

Uciekł z kraju z milionami na koncie. Za granicą udawał dostawcę jedzenia

i

Autor: Pixabay.com
  • Poszukiwany listem gończym za oszustwo na 31 milionów dolarów został zatrzymany w Portugalii.
  • Mężczyzna z Indii, oskarżony o wyłudzenia z programu Medicare w USA, prowadził skromne życie dostawcy jedzenia.
  • Wpadł na lotnisku, próbując uciec do Holandii.

Poszukiwany za milionowe oszustwo wpadł w Portugalii. Ukrywał się jako dostawca jedzenia

Funkcjonariusze portugalskiej policji zatrzymali w Faro poszukiwanego na całym świecie listem gończym obywatela Indii, który według władz amerykańskich wyłudził w USA 31 mln dolarów. Mężczyzna wiódł w Portugalii skromne życie dostawcy jedzenia.

Jak poinformowali w poniedziałek śledczy, cytowani przez lizbońską stację CMTV, mężczyzna przebywał na terenie Portugalii od czerwca 2024 roku.

Dodano, że 39-latek został zatrzymany na lotnisku w Faro w chwili, gdy planował wylot do Holandii. Jak ustalono, do tego kraju podróżował regularnie, co wzbudziło zainteresowanie służb.

W Portugalii był zwykłym kurierem, w USA ścigany za wielkie oszustwo

Z ustaleń śledczych wynika, że w Portugalii żył jak zwykły imigrant, pracując jako kurier dostarczający jedzenie. W Faro mieszkał razem z żoną oraz czwórką dzieci.

Amerykański wymiar sprawiedliwości zarzuca mu wyłudzenie 31 mln dolarów z federalnego programu ubezpieczenia zdrowotnego Medicare i domaga się jego pilnej ekstradycji.

