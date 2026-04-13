Mężczyzna znalazł ciało 28-letniej siostry w zamrażarce. Śledczy podejrzewają najgorsze

Brat znalazł ciało siostry w zamrażarce

Jak informuje „Die Welt”, w Bielefeld w Niemczech 28-letnia kobieta została znaleziona martwa w zamrażarce, w mieszkaniu w piwnicy budynku. Odkrycia dokonał jej brat, po czym powiadomił służby. Policja oraz pogotowie ratunkowe szybko pojawiły się na miejscu, jednak kobiecie nie można już było pomóc.

Sprawą zajęła się specjalna jednostka zajmująca się zabójstwami. Funkcjonariusze podkreślają, że postępowanie jest dopiero na wczesnym etapie, a wiele okoliczności wciąż pozostaje niejasnych. Według ustaleń „Die Welt” oraz lokalnych mediów, kobieta mogła mieszkać w tym samym lokalu ze swoim bratem.

Policja bada różne wątki. Doszło do zabójstwa?

Śledczy nie wykluczają, że do śmierci 28-latki mogło dojść w wyniku przestępstwa o podłożu osobistym. W kręgu zainteresowania policji znalazł się m.in. były partner kobiety, którego obecnie poszukują funkcjonariusze. Jak podkreślają służby, już wstępne oględziny miejsca zdarzenia wskazywały, że kobieta mogła zginąć w wyniku przemocy.

Sekcja dopiero po rozmrożeniu ciała

Jedną z kluczowych kwestii pozostaje czas, jaki ciało spędziło w zamrażarce. Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie doszło do śmierci ani jak długo zwłoki znajdowały się w urządzeniu. Sekcja zwłok została przesunięta. Ma się odbyć dopiero po rozmrożeniu ciała, co według śledczych może świadczyć o tym, że znajdowało się ono tam od dłuższego czasu.