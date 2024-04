Uczeń pobił nauczycielkę w klasie! Koledzy nagrywali telefonem

Uczeń pobił nauczycielkę podczas lekcji. Koledzy śmiali się i filmowali telefonami. "Chcesz, żebym uderzył cię znowu? Mówiłem, k.."

Bijatyki w szkole podczas lekcji, brutalne ataki na nauczycieli, a nawet ich zabójstwa dokonywane przez dzieci - niestety, wiadomości o takich zdarzeniach coraz częściej pojawiają się w mediach. Tym razem do ataku doszło w Parkland High School w mieście North Salem w amerykańskim stanie Karolina Północna. Film nakręcony przez świadka zdarzenia obejrzało już milion osób w internecie. Co widać na nagraniu? Widzimy scenę z klasy w szkole średniej. Przy biurku siedzi nauczycielka w średnim wieku. Podchodzi do niej postawny nastolatek i nagle z całej siły uderza ją w głowę. "Chcesz, żebym uderzył cię znowu? Mówiłem, k.., że nie będę się z tobą p..." - mówi. "Nie, nie chcę" - odpowiada tylko kobieta. Dalej siedzi na krześle, nie próbuje reagować w żaden sposób. Klasa też pozostaje obojętna na atak ucznia na nauczycielkę, kilka osób chichocze. Nastolatek uderza nauczycielkę jeszcze raz, tym razem mocniej, tak, że okulary spadają jej z twarzy na podłogę. "Nikt nie nadchodzi, dostałaś w twarz, wracaj do uczenia" - drwi napastnik i siada w ławce. W tym momencie film się urywa.

Uczeń teoretycznie odpowie jak za atak na policjanta. W praktyce zostanie tylko wyrzucony ze szkoły?

Co było dalej? Do szkoły wezwano policję i nieletniego bandytę zatrzymano pod zarzutami dwóch napaści i kierowania gróźb karalnych, ale wszystko wskazuje na to, że realnie grozi mu tylko przeniesienie do innej szkoły. Prokurator Jim O'Neill powiedział, że nie można postawić chłopakowi zarzutów jak osobie dorosłej, a ponieważ zarzuty stanowią jedynie wykroczenie, nie da się ich skierować do sądu wyższej instancji. Teoretycznie jednak nastolatkowi grozi kara taka jak za atak na policjanta, bo nauczycieli uznaje się według obowiązujących w Karolinie Północnej przepisów za funkcjonariuszy publicznych. Dyrektor szkoły Noel Keener zapowiedziała „działania dyscyplinarne”, a kurator deklaruje, że będzie zalecać wyrzucenie ucznia ze szkoły.

Sonda Czy zetknąłeś się z dręczeniem nauczycieli przez uczniów? Tak, bardzo często Tak, raz czy dwa Nie

Winston-Salem, North Carolina high school teacher at Parkland High School was slapped twice by a student. Story: https://t.co/03PCOZTfuS pic.twitter.com/5O3kw5zDJg— The North Carolina Beat (@TheNCBeat) April 15, 2024

Tego nie uczą w szkole! Quiz z wiedzy ogólnej Pytanie 1 z 10 Firma, która ma m.in. sklepy Biedronka pochodzi z jakiego kraju? Polska Hiszpania Portugalia Dalej