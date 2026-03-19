Udusił ją i schował w walizce. Śledczy: "Gdy zakopywał ją w lesie, wciąż żyła!"

Austriacka influencerka Stefanie Pieper została zaatakowana i zabita przez byłego partnera po świątecznej imprezie.

Jej ciało znaleziono w walizce, zakopane w lesie; były chłopak przyznał się do zbrodni.

Sekcja zwłok sugeruje, że ofiara mogła żyć w momencie zakopywania jej w walizce.

Do tragedii, której szczegóły mrożą krew w żyłach, doszło dokładnie 23 listopada ubiegłego roku. 32-letnia austriacka influencerka Stefanie Pieper, wróciła z imprezy świątecznej do domu, gdzie została zaatakowana przez swojego byłego partnera. "W ostatnim SMS-ie, jakiego wysłała do przyjaciela, napisała, że »na klatce schodowej czai się jakiś stwór« i opisała, że ​​widziała »ciemną postać«" - podaje "Daily Star".

Zabił byłą ukochaną, potem zakopał ją w lesie przy granicy

Jej ciało znaleziono później zapakowane w walizkę i zakopane w lesie przy granicy austriacko-słoweńskiej. Do sprawy przesłuchano jej byłego chłopaka 31-letniego Patricka M. "Podejrzany, który podobno nie mógł pogodzić się z końcem związku, miał przyznać się do winy i zaprowadzić funkcjonariuszy na miejsce pochówku" - czytamy. M. twierdził, że zabójstwo nastąpiło po ostrej kłótni w jej mieszkaniu.

Kobieta żyła, gdy oprawca zakopywał ją w lesie?

Śledczy przekazali, że mężczyzna prawdopodobnie ją udusił. Jak się jednak okazuje, kobieta prawdopodobnie jeszcze żyła, gdy jej oprawca zakopywał ją w lesie! Dr Christian Kroschl, rzecznik Prokuratury Generalnej w Grazu, powiedział, że sekcja zwłok nie pozwoliła jednoznacznie określić, kiedy młoda kobieta zmarła. "Jest jednak całkiem możliwe, że jeszcze żyła, kiedy umieszczono ją w walizce". Obrończyni Patricka M., Astrid Wagner, powiedziała: "Mój klient jest kompletnie załamany; głęboko żałuje swojej zbrodni. Nie może pojąć, jak mógł zabić kobietę, którą kochał ponad wszystko".

Domniemany zabójca, podczas popełniania przestępstwa był pod wpływem kokainy. Po aresztowaniu w Słowenii został ekstradowany do Austrii i przebywa w areszcie tymczasowym. W tym roku sprawa ma trafić do sądu.