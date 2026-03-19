Udusił ją i schował w walizce. Śledczy: "Gdy zakopywał ją w lesie, wciąż żyła!"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-03-19 10:26

32-letnia gwiazda mediów społecznościowych, Stefanie Pieper, została zamordowana przez swojego byłego chłopaka. Do tragicznych zdarzeń doszło w listopadzie ubiegłego roku, gdy kobieta wróciła do domu po imprezie świątecznej. Oprawca miał ją udusić, a potem schować jej zwłoki w walizce i zakopać w lesie. Pojawiły się przerażające informacje od śledczych. Twierdzą, że w momencie, gdy ją zakopywał, ona jeszcze żyła!

Zamordował ją i schował w walizce. Gdy zakopywał ją w lesie, wciąż żyła!

i

Autor: Instagram / badgalfani/ Instagram
  • Austriacka influencerka Stefanie Pieper została zaatakowana i zabita przez byłego partnera po świątecznej imprezie.
  • Jej ciało znaleziono w walizce, zakopane w lesie; były chłopak przyznał się do zbrodni.
  • Sekcja zwłok sugeruje, że ofiara mogła żyć w momencie zakopywania jej w walizce.
Do tragedii, której szczegóły mrożą krew w żyłach, doszło dokładnie 23 listopada ubiegłego roku. 32-letnia austriacka influencerka Stefanie Pieper, wróciła z imprezy świątecznej do domu, gdzie została zaatakowana przez swojego byłego partnera. "W ostatnim SMS-ie, jakiego wysłała do przyjaciela, napisała, że »na klatce schodowej czai się jakiś stwór« i opisała, że ​​widziała »ciemną postać«" - podaje "Daily Star".

Zabił byłą ukochaną, potem zakopał ją w lesie przy granicy

Jej ciało znaleziono później zapakowane w walizkę i zakopane w lesie przy granicy austriacko-słoweńskiej. Do sprawy przesłuchano jej byłego chłopaka 31-letniego Patricka M. "Podejrzany, który podobno nie mógł pogodzić się z końcem związku, miał przyznać się do winy i zaprowadzić funkcjonariuszy na miejsce pochówku" - czytamy. M. twierdził, że zabójstwo nastąpiło po ostrej kłótni w jej mieszkaniu.

Kobieta żyła, gdy oprawca zakopywał ją w lesie?

Śledczy przekazali, że mężczyzna prawdopodobnie ją udusił. Jak się jednak okazuje, kobieta prawdopodobnie jeszcze żyła, gdy jej oprawca zakopywał ją w lesie! Dr Christian Kroschl, rzecznik Prokuratury Generalnej w Grazu, powiedział, że sekcja zwłok nie pozwoliła jednoznacznie określić, kiedy młoda kobieta zmarła. "Jest jednak całkiem możliwe, że jeszcze żyła, kiedy umieszczono ją w walizce". Obrończyni Patricka M., Astrid Wagner, powiedziała: "Mój klient jest kompletnie załamany; głęboko żałuje swojej zbrodni. Nie może pojąć, jak mógł zabić kobietę, którą kochał ponad wszystko".

Domniemany zabójca, podczas popełniania przestępstwa był pod wpływem kokainy. Po aresztowaniu w Słowenii został ekstradowany do Austrii i przebywa w areszcie tymczasowym. W tym roku sprawa ma trafić do sądu. 

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AUSTRIA
ZABÓJSTWO