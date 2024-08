Ukraina dalej podbija Rosję! Pomnik Lenina zburzony. "Strefa zdekomunizowana"

Siły ukraińskie nadal w Rosji, kontrola nad Sudżą przejęta. Zburzono pomnik Lenina

"Pierwsza strefa zdekomunizowana w Rosji" - tak napisał na platformie X szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, udostępniając zdjęcia zrobione w rosyjskim mieście Sudża, aktualnie kontrolowanym przez siły ukraińskie. Na zdjęciu widzimy, że zniszczono tam pomnik Włodzimierza Lenina. Nie wiadomo, czy zburzyły go siły ukraińskie, czy może ośmielona ich wkroczeniem miejscowa ludność. Takie pomniki, podobnie jak pomniki Stalina, to w Rosji nic rzadkiego i wciąż odsłaniane są kolejne, także osobiście przez Władimira Putina. Teraz jest na szczęście o jedną taką statuę mniej. Pomnik zniknął ze swojego postumentu i nie wiadomo, co się z nim stało. Na Ukrainie burzenie takich figur oraz zmiany nazw ulic czy placów w ramach dekomunizacji trwa od 2015 roku.

"Naczelny dowódca ukraińskiej armii gen. Ołeksandr Syrski poinformował o wzmocnieniu pozycji naszych sił w obwodzie kurskim"

Sudża to największe rosyjskie miasto, które zajęły siły ukraińskie po wkroczeniu na teren Federacji Rosyjskiej. Będąca zaskoczeniem ofensywa Ukrainy trwa od 6 sierpnia. Wojska wkroczyły do Rosji w obwodzie kurskim i biełgorodzkim. "Naczelny dowódca ukraińskiej armii gen. Ołeksandr Syrski poinformował o wzmocnieniu pozycji naszych sił w obwodzie kurskim i poszerzeniu zajętego terytorium" - ogłosił Wołodymyr Zełenski po spotkaniu ze wspomnianym dowódcą wojskowym. "Dziękujemy wszystkim żołnierzom i dowódcom, którzy biorą rosyjskich jeńców wojskowych i w ten sposób przybliżają uwolnienie naszych żołnierzy i cywilów przetrzymywanych przez Rosję. W okolicach Torecka i Pokrowska najeźdźcy przeprowadzili w ciągu ostatniego dnia dziesiątki ataków na nasze pozycje. Żołnierze robią jednak wszystko, aby ataki odpierać, dzięki czemu sytuacja jest pod kontrolą" - dodał.

Sonda Czy Ukraina wygra wojnę z Rosją? Tak Nie Nie mam zdania

The statue of Lenin has been removed by Ukrainian forces in the recently captured Russian town of Sudzha, Kursk Oblast. pic.twitter.com/ti4dI0QLon— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 17, 2024

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! Jaki to kraj? Podajemy nazwy miast! Pytanie 1 z 10 Ratyzbona, Stuttgart, Norymberga Niemcy Austria Holandia Dalej