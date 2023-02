Ukraina o planach Putina. To stanie się w lutym i w marcu

Putin ma plany na luty i marzec. "Nowa, aktywna faza" wojny na Ukrainie. Wszystko zacznie się od początku?

Już w tym miesiącu przypada pierwsza rocznica wybuchu wojny na Ukrainie. Im bardziej ona się zbliża, tym częściej przedstawiciele ukraińskiego wywiadu ostrzegają przed wielkimi planami Władimira Putina. W najbliższym czasie na Ukrainie będzie się działo coś bardzo niepokojącego. To nowa, "bardzo aktywna faza" wojny na Ukrainie - powiedział przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Jusow, cytowany przez portal Ukraińska Prawda. Jak dodał, wydarzenia to rozegrają się jeszcze w bieżącym miesiącu, a więc w lutym, będą trwały w marcu. Dojdzie do szczególnie nasilonych działań na froncie - uważa Andrij Jusow. Jednak dodał, że straty w szeregach rosyjskich znacznie przewyższają te w ukraińskich, a Rosję niepokoi rosnąced wsparcie Zachodu dla Kijowa.

W rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie dojdziedo eskalacji konfliktu? Może się to stać wcześniej. Ukraina ostrzega

Wojna na Ukrainie niebawem wejdzie w zupełnie nową fazę, a stanie się to w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni. Ma dojść do eskalacji konfliktu. Ostrzegł przed tym w wywiadzie dla telewizji Sky News sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. "Rosja przygotowuje się do maksymalnej eskalacji. Gromadzi wszystko, co możliwe, przeprowadza manewry i szkolenia. Rozumiemy, że wszystko jest na stole. Mogę powiedzieć, że nie wykluczamy żadnego scenariusza w ciągu najbliższych dwóch do trzech tygodni" - powiedział Ołeksij Daniłow. Według niego Rosjanie mogą zacząć wszystko od początku, przypuszczając ataki na Ukrainę z północy, południa i wschodu, tak jak 24 lutego 2022 roku nad ranem. Zbliżająca się rocznica wybuchu pełnej wojny na Ukrainie może w tym kontekście tylko dodatkowo niepokoić. Według Daniłowa do eskalacji może dojść dokładnie w tym dniu, ale także wcześniej.

Sonda Czy znasz kogoś, kto popiera działania Putina? Tak Nie

#Ukraina jest w przededniu „bardzo aktywnej fazy wojny”– przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony JusowWedług niego sytuacja na froncie jest obecnie trudna, ponieważ najeźdźcy #Rosja kontynuują działania ofensywne 1/2 pic.twitter.com/aa17ZxFFG3— Necroscope (@Necroscope_II) February 1, 2023

QUIZ. Jakiego słowa to synonim? Test dla mistrzów, 10/10 to cud Pytanie 1 z 10 Ambaras to... Zawijas Kłopot Wykręt Dalej

Zachód ROZGRYWA Rosję! Grupa Wagnera rekrutuje Niemców l Ukralina Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czy Putin może wygrać tę wojnę?

Posłuchaj rozmowy z ekspertem!