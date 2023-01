Ukraina ostrzega przed planem Putina. "Duży atak przed 7 stycznia"

Władimir Putin szykuje wielki atak przed 7 stycznia. Chce, by Ukraina poddała się przed prawosławnym Bożym Narodzeniem

Wojna na Ukrainie trwa już jedenasty miesiąc. Rosja mimo licznych porażek zadaje Ukrainie poważne ciosy przez ataki przeprowadzany przy użyciu dronów. Są to drony produkcji irańskiej. W ciągu ostatnich miesięcy drony wielokrotnie spowodowały poważne straty w infrastrukturze krytycznej, w tym przerwy w dostawach prądu dla milionów ludzi. Ale to dopiero początek - ostrzega prezydent Ukrainy. Władimir Putin szykuje się do wielkiego uderzenia i nastąpi ono w najbliższych dniach, może nawet dziś. Według informacji wywiadowczych przekazanych przez Wołodymyra Zełenskiego i rzecznika ukraińskiego lotnictwa wojskowego Jurija Ihnatdyktatora Rosja zamierza wymierzyć Ukrainie cios jeszcze przed prawosławnym Bożym Narodzeniem, który przypada w dniu 7 stycznia. Czy to będzie kolejny atak irańskich dronów?

"Rosja planuje długotrwały atak. Może stawiać na wyczerpanie"

"Mamy informacje, że Rosja planuje długotrwały atak przy użyciu shahedów. Może stawiać na wyczerpanie - naszych ludzi, obrony przeciwlotniczej, naszej energetyki" - powiedział Zełenski w nowym przemówieniu i zaapelował, by "ten cel terrorystów, tak jak inne, poniósł fiasko". Jak dodał przywódca, od początku 2023 toku ukraińska obrona powietrzna strąciła już ponad 80 dronów wysyłanych przez Rosję. Tymczasem Iran zaprzecza, by wysyłał Putinowi drony po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Według informacji wywiadowczych Zachodu dostawy z Teheranu przybyły jednak także po inwazji, między innymi w grudniu.

Iran pomaga Putinowi popełniać zbrodnie wojenne. Ataki dronów odpowiadają za kryzys energetyczny na Ukrainie

"Wiemy, że Iran planuje znacznie zwiększyć dostawy bezzałogowców i rakiet do Rosji" - poinformowały niedawno źródła w Organizacji Narodów Zjednoczonych cytowane przez dpa. "Jest pewne, że zamówienie zostało już złożone" - dodawał anonimowy urzędnik. Jest jednak szansa na to, że plan Putina się nie powiedzie. Niedawno pomocnik dowódcy Sił Połączonych Jewhen Siłkin mówił w ukraińskiej telewizji, że irańskie drony nie radzą sobie w ukraińskich warunkach klimatycznych. "Drony są wykonane z plastiku i materiałów, które źle reagują na mróz" – mówił. Dodał, że dzięki pomocy z Zachodu Ukraina jest w stanie zestrzeliwać obecnie około 75-80 proc. rosyjskich rakiet. Według innych doniesień Rosjanie przerabiają jednak drony tak, by działały w trudnych zimowych warunkach.

Zelensky: We have info that Russia's planning a prolonged attack with (Iran drones). Its bet may be on exhaustion. On exhaustion of our people, our air defense, our energy sector. But we must ensure that this goal of terrorists fails like all the others

