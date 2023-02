Ukraina. Piece krematoryjne nie nadążają. "Rosjanie palą ciała przez całą dobę"

To policzek dla Camilli?

"W okolicy miejscowości Krasna Horka w rejonie symferopolskim, na terenie tymczasowo okupowanego Krymu, przeciwnik ucieka się do spalania ciał, by ukryć liczbę zabitych" - podał ukraiński sztab w porannym środowym (15 lutego) raporcie z frontu. "W pobliżu miejscowego krematorium stoi linia pojazdów wojskowych w liczbie do 10 sztuk. Okupanci przywożą martwych rosyjskich żołnierzy i najemników. Kremacja odbywa się przez całą dobę. Usługi kremacyjne nie są świadczone dla cywilów. Rosja wciąż ponosi straty".

Już wcześniej ukraińska strona informowała o masowym spalaniu zwłok przez Rosjan. Po Ukrainie krążyły mobilne krematoria, które miały za zadanie pozbywać się śladów strat, jakie armia Putina ponosi z rąk Ukrainy, a także usuwać dowody na ludobójstwo, którego dokonywali żołnierze. Tymczasem 24 lutego minie rok, od kiedy Rosja napadła na Ukrainę. Wygląda na to, że Putin szykuje coś z tej "okazji".

Niezależny portal Meduza informuje w środę, 15 lutego, że na 22 lutego zwołano nadzwyczajne posiedzenia obu izb rosyjskiego parlamentu. "Rankiem 22 lutego zbierze się niższa izba, Duma Państwowa, a po południu wyższa - Rada Federacji" - potwierdził jeden z zasiadających w niej parlamentarzystów, Wiaczesław Timczenko. Czego można się spodziewać? Podobno na posiedzeniach mają zostać przyjęte ustawy o integracji prawnej "nowych regionów" oraz dotyczące budżetu państwa.

