Miss Japonii została Carolina Shiino, która nie urodziła się w Japonii, a jej rodzice nie są Japończykami. W kraju wybuchła burza

Skandale i afery związane z wyborami miss zdarzają się także w Japonii! Teraz ten kraj żyje finałem konkursu piękności, podczas którego koronę włożono na głowę dość kontrowersyjnej kandydatki. O co chodzi? Otóż zwyciężczyni konkursu na Miss Japonii... nie urodziła się w Japonii. Carolina Shiino (26 l.) przyszła na świat na Ukrainie, jej rodzice byli Ukraińcami. Przeprowadziła się z matką do Japonii jako 5-latka, jej ojczymem został Japończyk, ale w żyłach 26-latki nie płynie ani kropla japońskiej krwi. Czy to ma znaczenie? Czy to sprawia, że nie powinna zostawać Miss Japonii? Zdania są mocno podzielone. Niektórzy komentujący wybory miss widzowie uważają, że to już przesada. "Ta osoba, która została wybrana na Miss Japonii, nie jest nawet mieszanką Japonki, ale w 100 procentach czystą Ukrainką. Rozumiem, że jest piękna, ale gdzie jest japońskość?" - pisze jedna z osób. Inni posuwają się nawet do stwierdzeń, że taki wybór sugeruje Japonkom, iż osoby o europejskim wyglądzie są piękniejsze od tych o azjatyckich rysach twarzy.

Miss Japonii: "Doceniono mnie właśnie jako Japonkę. Moim celem stało się stworzenie społeczeństwa, w którym ludzi nie ocenia się po wyglądzie"

Ale Ai Wada, organizatorka wyborów Miss Japonii Gran Prix, powiedziała, że wybór Caroliny Shiino "dał okazję do ponownego przemyślenia, czym jest japońskie piękno". "Po dzisiejszym wyniku jestem pewna jednej rzeczy... Japońskie piękno istnieje nie w wyglądzie, nie we krwi, ale mocno w naszym sercu" - przekonuje szefowa konkursu. "To było jak sen" - mówiła uradowana 26-latka, odbierając nagrodę. "Kiedy zawołali moje imię, nie mogłam przestać płakać. Musiałam stawić czoła barierom, które często uniemożliwiały mi bycie akceptowaną jako Japonka, dlatego jestem przepełniona wdzięcznością, że na tym konkursie doceniono mnie właśnie jako Japonkę. Moim celem stało się stworzenie społeczeństwa, w którym ludzi nie ocenia się po wyglądzie, to skłoniło mnie do wzięcia udziału w konkursie" - tłumaczy zwyciężczyni.

