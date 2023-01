i Autor: Ukrinform/East News Valerii Zaluzhnyi

To ponad 4 mln złotych!

Ukraiński dowódca dostał MILION dolarów spadku! To, co zrobił z pieniędzmi, szokuje!

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Wałerij Załużny otrzymał spadek w wysokości 1 mln dolarów od obywatela Stanów Zjednoczonych o ukraińskich korzeniach. Taką informację przekazała w środę, 25 stycznia, agencja Interfax. Najciekawsze jednak jest to, co generał postanowił zrobić z tymi pieniędzmi. Co za gest!