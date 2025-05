Uniewinniony po 38 latach! Odsiadywał dożywocie za morderstwo, którego nie dokonał

Spis treści

Skazany na „wieczność”. Prawda przyszła po dekadach

Peter Sullivan, dziś 68-letni mężczyzna, został niesłusznie skazany za gwałt i morderstwo 21-letniej Diane Sindall, do którego doszło w sierpniu 1986 roku w Birkenhead, niedaleko Liverpoolu, informuje The New York Times.

Dopiero teraz, po analizie materiału biologicznego z miejsca zbrodni przy użyciu nowoczesnej technologii, potwierdzono, że DNA sprawcy nie należy do Sullivana.

– W świetle tych dowodów nie da się uznać wyroku za bezpieczny – powiedział sędzia Timothy Holroyde, który wraz z innymi sędziami apelacyjnymi unieważnił wyrok i nakazał natychmiastowe zwolnienie mężczyzny.

„Nie jestem zły. Chcę po prostu wrócić do rodziny”

Podczas ogłoszenia decyzji Sullivan, który łączył się z sądem przez wideo z więzienia w Wakefield, rozpłakał się ze wzruszenia.

W oświadczeniu odczytanym przez jego prawniczkę, powiedział:

– To, co mnie spotkało, było bardzo złe. Ale to nie umniejsza bólu po stracie życia, które zostało odebrane. Nie jestem zły ani zgorzkniały. Chcę po prostu wrócić do bliskich i przeżyć to, co mi jeszcze zostało.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Tomasz Komenda nie żyje. Niesłusznie skazany spędził 18 lat w więzieniu. Miał 46 lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

System zawiódł? Skazany bez dowodów, bez adwokata

Diane Sindall, młoda florystka i narzeczona, została zaatakowana, gdy wracała z pracy po północy. Jej ciało odnaleziono 12 godzin później w alejce – została brutalnie pobita, zgwałcona i zamordowana.

Sullivan został zatrzymany przez policję, początkowo bez adwokata. Przyznał się, ale później wycofał zeznania, utrzymując przez lata, że jest niewinny. Mimo braku twardych dowodów, został skazany przez sąd.

Jego apelacje były wielokrotnie odrzucane – zarówno w 2008, jak i 2019 roku. Dopiero w 2021 roku, po kolejnej prośbie, komisja uznała, że postęp technologiczny pozwala ponownie przebadać próbki DNA.

Czytaj dalej.

„Nie możemy ufać temu systemowi”

Sprawa Sullivana wywołała w Wielkiej Brytanii falę oburzenia i krytyki wobec wymiaru sprawiedliwości. Eksperci wskazują na poważne problemy w działaniu Komisji ds. Przeglądu Spraw Karnych (CCRC) oraz sądów apelacyjnych.

– To kolejny dowód, że nasz system nie potrafi szybko wykrywać i naprawiać pomyłek sądowych – powiedział James Burley, który pomagał w podobnym przypadku Andrew Malkinsona (17 lat więzienia za gwałt, którego nie popełnił).

Policja prowadzi teraz ponowne śledztwo w sprawie morderstwa Diane Sindall. Przebadano już ponad 260 innych mężczyzn – na razie bez efektu.

Źródło: The New York Times