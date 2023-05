Uprawiał seks z żoną bez przerwy przez całą dobę! Skutki mrożą krew w żyłach

Szokujące plotki o małżeństwie księżnej Kate! "On robi awantury, ona traktuje go jak dziecko"

50-latek uprawiał seks przez całą dobę bez przerwy! Trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu

Lekarze przecierali oczy ze zdumienia, kiedy usłyszeli, z jakiego powodu do szpitala w Grosseto trafił ten niemiecki turysta. Mężczyzna został przewieziony w ciężkim stanie do Ospedale Della Misericordia. Stwierdzono u niego wstrząs septyczny, który zagraża bezpośrednio życiu. Dalsze badania wykazały również martwicę genitaliów. Co się stało? Na jaw wyszła wkrótce szokująca prawda. Jak informuje włoski dziennik "La Repubblica", pacjent to pewien 50-letni niemiecki turysta, który przed tym, jak trafił do szpitala... uprawiał seks z żoną przez okrągłą dobę bez przerwy. Najpierw będąca na wakacjach w Castel del Piano w Toskanii para zażyła narkotyki, a 50-latek dodatkowo wspomagał się środkami na potencję.

Koszmarne skutki seksualnego maratonu. Narkotyki, viagra i martwica penisa

Seksualny maraton trwał całą dobę, ale za długą przyjemność mężczyźnie przyszło zapłacić koszmarną cenę. Zaczął tracić przytomność i żona wezwała do niego pogotowie. Najpierw medycy musieli wprowadzić go w stan śpiączki farmakologicznej. Po tygodniu co prawda mężczyznę wybudzono, jednak lekarze nie mieli dla niego dobrych wieści. Z powodu martwicy penisa grozi mu teraz nawet amputacja całego narządu lub utrata potencji na zawsze.

Sonda Czy wyobrażasz sobie życie bez seksu? Nie, byłoby mi trudno Tak, ale tylko przez jakiś czas Tak, to nie jest dla mnie ważna rzecz

Maratona di sesso spinto, gravissimo in ospedale https://t.co/eXpK6SJ83H— Qui News Grosseto (@QuiNewsGrosseto) May 21, 2023

QUIZ. Symbole seksu lat 80. i 90. Pamiętacie, w kim się kochaliście? Pytanie 1 z 10 Który aktor (widoczny na zdjęciu) pojawił się w takich filmach lat 80. i 90., jak "Top Gun", "Koktajl', "Jerry Maguire"? Val Kilmer Chris O'Donnell Tom Cruise Dalej