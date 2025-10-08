Uratowano 900 osób uwięzionych na Mount Everest! Wielki sukces ratowników

Sukces wielkiej akcji ratunkowej na Mount Everest. Ocalono 900 turystów uwięzionych po śnieżycy na górze

Kilka dni temu z Himalajów napłynęły dramatyczne wieści. Rejon nawiedziła wyjątkowa nawet jak na tamtejsze warunki śnieżyca. Tymczasem Mount Everest jest oblegany przez himalaistów i poprzestających na odwiedzaniu baz trekkerów. Około tysiąca osób zostało uwięzionych na stokach najwyższej góry świata, na wysokości niemal pięciu tysięcy metrów nad poziomem morza. Wyglądało na to, że może dojść do tragedii na bezprecedensową skalę. Ale dzięki odważnym ekipom ratowników, którym towarzyszyli mieszkańcy okolicznych wiosek, udało się uratować uwięzionych turystów. 580 turystów i ponad 300 przewodników i innych osób z personelu wypraw, którzy utknęli po tybetańskiej stronie Mount Everestu, zostało ocalonych i ewakuowanych w bezpieczne miejsca – poinformowała w środę agencja Xinhua, powołując się na władze. Część osób była w stanie hipotermii, ale nie doszło do masowych zgonów, jak początkowo się tego obawiano.

ZOBACZ TEŻ: Andrzej Bargiel znów zadziwił cały świat. Polak jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z Mount Everestu

Jak zdobywano Mount Everest? Pierwsze wejście świata i wyprawy Polaków

Pierwsze zdobycie Mount Everestu to dokonanie sir Edmunda Hillary'ego z Nowej Zelandii i Tenzinga Norgaya Nepalu. Miało to miejsce 29 maja 1953 roku. Pierwsza Polka na szczycie Everestu to Wanda Rutkiewicz – wydarzyło się to 16 października 1978 roku. Pierwszego zimowego wejścia wśród Polaków dokonali Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki 17 lutego 1980 roku. Łącznie na szczycie najwyższej góry świata stanęło około 60 osób z Polski.

❗️🗻🇨🇳 - A sudden blizzard stranded nearly 1,000 trekkers in the Karma valley near Mount Everest's eastern face in Tibet. By Sunday, October 5, 2025, rescuers guided 350 trekkers to safety in Qudang township, with contact established with the remaining 200-plus. Heavy… pic.twitter.com/9Cfd5SlrJv— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 6, 2025

Sonda Lubisz chodzić po górach? Tak Nie Nigdy nie byłem/am w górach