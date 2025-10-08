Uratowano 900 osób uwięzionych na Mount Everest! Wielki sukces ratowników

Wszystko wskazuje na to, że dramatyczna akcja ratunkowa na Mount Everest (8849 m) zakończyła się sukcesem! Po potężnej śnieżycy około tysiąca osób zostało uwięzionych na najwyższej górze świata. W górę ruszyły ekipy ratownicze i mieszkańcy okolicznych wiosek. Po paru dniach udało się sprowadzić z zasypanych baz 900 osób - poinformowała dziś chińska agencja Xinhua, powołując się na lokalne władze.

Kilka dni temu z Himalajów napłynęły dramatyczne wieści. Rejon nawiedziła wyjątkowa nawet jak na tamtejsze warunki śnieżyca. Tymczasem Mount Everest jest oblegany przez himalaistów i poprzestających na odwiedzaniu baz trekkerów. Około tysiąca osób zostało uwięzionych na stokach najwyższej góry świata, na wysokości niemal pięciu tysięcy metrów nad poziomem morza. Wyglądało na to, że może dojść do tragedii na bezprecedensową skalę. Ale dzięki odważnym ekipom ratowników, którym towarzyszyli mieszkańcy okolicznych wiosek, udało się uratować uwięzionych turystów. 580 turystów i ponad 300 przewodników i innych osób z personelu wypraw, którzy utknęli po tybetańskiej stronie Mount Everestu, zostało ocalonych i ewakuowanych w bezpieczne miejsca – poinformowała w środę agencja Xinhua, powołując się na władze. Część osób była w stanie hipotermii, ale nie doszło do masowych zgonów, jak początkowo się tego obawiano.

Jak zdobywano Mount Everest? Pierwsze wejście świata i wyprawy Polaków

Pierwsze zdobycie Mount Everestu to dokonanie sir Edmunda Hillary'ego z Nowej Zelandii i Tenzinga Norgaya Nepalu. Miało to miejsce 29 maja 1953 roku. Pierwsza Polka na szczycie Everestu to Wanda Rutkiewicz – wydarzyło się to 16 października 1978 roku. Pierwszego zimowego wejścia wśród Polaków dokonali Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki 17 lutego 1980 roku. Łącznie na szczycie najwyższej góry świata stanęło około 60 osób z Polski.

Sonda
