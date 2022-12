Utopił 5-latka w muszli klozetowej! Partner matki chłopca aresztowany

5-latek utopiony w muszli klozetowej, jego siostra ciężko poparzona. Matka z kochankiem aresztowani

Nowe fakty w sprawie makabry w Memphis. Ustalono, jak zginął zakatowany 5-latek, którego ciało znaleziono pod podłogą rodzinnego domu. Przypomnijmy - w połowie grudnia babcia Blu Rollanda (+5 l.) i jego 6-letniej siostry przyszła odwiedzić wnuki. By było to możliwe, musiała walczyć w sądzie. W domu zastała 6-latkę z ciężko poparzoną głową, natomiast młodszego dziecka nigdzie nie było. Kobieta wezwała policję. Funkcjonariusze przeszukali do domu, gdzie mieszkali Ashley Rolland (28 l.), jej partner Nathan Bridges (33 l.) i dzieci 28-latki. Funkcjonariusze zabrali dziewczynkę rodzicom. Trafiła do szpitala, jej stan jest stabilny. Potem podczas przeszukania domu w Memphis dokonano makabrycznego odkrycia. Pod podłogą schowane było ciało 5-letniego braciszka uratowanej dziewczynki. Jak wykazała sekcja zwłok, chłopiec zmarł trzy miesiące wcześniej. Matka i przybrany ojciec dzieci zostali aresztowani pod zarzutem morderstwa, a także między innymi znieważenia zwłok i zacierania śladów zbrodni. Według policji dzieci były katowane przez nich oboje. Co zeznała matka?

5-latek ugryzł go w palec. Za karę utopił go w sedesie

Ashley Rolland twierdzi, że syna zabił jej partner. Według opowieści 28-latki Nathan Bridges wpadł w szał, kiedy 5-letni Blue ugryzł go w palec. Chwycił chłopca i włożył mu głowę do muszli klozetowej. Dziecko utonęło. Podobne kary para stosowała wobec siostry Blu. 6-latka także za karę musiała trzymać głowę pod wodą, w dodatku gorącą. Przeżyła, ale jest poważnie poparzona. Para usłyszała liczne zarzuty, m.in. morderstwa.

