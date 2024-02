Uważał się za Mesjasza, obciął głowę ojcu! Nowe fakty w sprawie strasznej zbrodni

Napisał książkę "Drugi Mesjasz. Król Ziemi", potem obciął głowę ojcu. 32-latek z USA uważał, że trzeba wymordować wszystkich urzędników państwowych i wzywał do zbrodni

"Historia jego życia jest niewiarygodna i może nie wystarczyć słów, aby go opisać, ale dzięki jego sztuce można zacząć rozumieć jego skomplikowany charakter i doświadczenia" - tak sam o sobie skromnie napisał Justin Mohn na swoim koncie na Amazon. Zagraniczne media ujawniają nowe fakty w sprawie makabrycznej zbrodni, do której doszło w Middletown Township w stanie Pensylwania. Przypomnijmy - 32-letni Justin Mohn kilka dni temu opublikował na YouTube nakręcony przez siebie film, w którym ogłosił, że trzeba obalić władze USA i pokazał światu odciętą głowę własnego ojca, którego zamordował. Ofiara zginęła, bo była państwowym urzędnikiem. "To głowa Mike'a Mohna, pracownika federalnego z ponad 20-letnim stażem i mojego ojca. Teraz przebywa w piekle na zawsze jako zdrajca swojego kraju" - mówił zabójca, pokazując zakrwawioną głowę 68-latka umieszczoną w torbie. 32-latek wezwał wszystkich Amerykanów, by obalili rząd Joego Bidena i też mordowali swoich członków rodziny, jeśli pracują dla tego rządu. "Przemoc jest jedynym rozwiązaniem" - stwierdził Justin Mohn. "Jest wielu, którzy uważają, że jestem Mesjaszem. Ale zostałem zdradzony przez FBI. Szatan chce upadku Ameryki, aby móc wypełnić swój światowy plan" - mówił morderca. Został aresztowany parę godzin po makabrze, film z odciętą głową skasowano po sześciu godzinach, choć krąży jeszcze w ocenzurowanej wersji po mediach społecznościowych.

Zanim Justin Mohn zabił ojca, wydał osiem książek o sobie. Został aresztowany i usłyszał zarzut morderstwa

Teraz media, w tym Daily Mail, ujawniają nowe fakty w sprawie tego koszmaru. Otóż okazuje się, że Justin Mohn od lat z sobie tylko wiadomych przyczyn uważał się za zbawcę świata, chociaż w prawdziwym życiu był bezrobotnym niespełnionym piosenkarzem, który mieszkał z rodzicami i uważał, że kobiety go skrzywdziły, odbierając mu możliwości kariery i zarobkowania. Pozywał władze, które przyznały mu powszechną w USA pożyczkę na studia, uznając, iż to tylko utrudniło mu znalezienie pracy, czyniąc z niego "zbyt wykształconego białego mężczyznę". Wydał aż osiem książek "luźno opartych na własnych losach" o takich tytułach, jak "Drugi Mesjasz. Król Ziemi" czy "Survivalowy poradnik rewolucjonisty". Nagrywał też piosenki, śpiewając o tym, że wszyscy go skrzywdzili, ale on zmieni świat. Policja poza głową i resztą ciała ofiary porzuconymi w domowej łazience znalazła noże i maczety, którymi dokonał Mohn zbrodni. 32-latek usłyszał zarzut morderstwa i wszystko wskazuje na to, że nie wyjdzie już zza krat.

Sonda Czy 25 lat więzienia to zbyt łagodny wymiar kary dla zabójcy? TAK NIE

Son, 32, decapitates his federal employee father, 68, and holds his severed head up during sickening 14-minute long anti-Biden manifesto of hate which he posted to YouTube: Arrested hours latervia https://t.co/zqnHTv3nGP https://t.co/0tSmz55Sck— Miguel Fernandez (@mfernandez1020) January 31, 2024

Have you seen his Amazon author page? https://t.co/VY2nGEmST1— Elise (@ELamb109) January 31, 2024

PRL QUIZ z historii. Tylko osoby ze słoniową pamięcią zdobędą komplet punktów! Pytanie 1 z 11 Gdzie znajdował się ten logotyp? Na paczce papierosów Na mydle dla dzieci Na znaku drogowym ostrzegającym przed głęboką wodą Na PRL-owskim pokarmie dla rybek Dalej