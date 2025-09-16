Vance zapowiada zniszczenie skrajnej lewicy. Wymienił Sorosa

J.D. Vance: skrajna lewica doprowadziła do zabójstwa Charliego Kirka i promuje przemoc, zniszczymy ją, Soros ją finansuje

Zabójstwo Charliego Kirka było motywowane politycznie i może mieć duże polityczne konsekwencje. 31-letni republikański działacz i dziennikarz został zastrzelony podczas wizyty na uniwersytecie w Utah. Wcześniej mówił w swoim programie, że obawia się o swoje życie i może zostać zamordowany, wielokrotnie dostawał pogróżki. Był twarzą młodej amerykańskiej prawicy, miał miliony fanów, ale tyle samo wrogów. Jeździł po zdominowanych przez lewicę uczelniach, wdając się w dyskusje na wszelakie budzące emocje tematy. Wielu go nienawidziło, aż w końcu niejaki Tyler Robinson chwycił za broń i po prostu zastrzelił Charliego Kirka podczas jednego z takich spotkań. Gubernator Utah Spencer Cox ujawnił: „W rozmowie z innym członkiem rodziny Robinson wspomniał, że Charlie Kirk przyjeżdża na UVU [Uniwersytet w Utah]. Rozmawiali o tym, dlaczego go nie lubią i o jego poglądach. Robinson miał powiedzieć podczas kolacji, że "Kirk jest pełen nienawiści i szerzy nienawiść”. Dodatkowo śledczy ujawnili, że sprawca wyrył na łuskach od nabojów napisy takie jak "Hej faszysto! Łap!”. Donald Trump żąda dla sprawcy kary śmierci, a teraz głos zabrał J.D. Vance.

Vance oskarżył Open Society i Fundację Forda o finansowanie autorów artykułów o Kirku

Wiceprezydent USA poprowadził program zamordowanego prawicowego dziennikarza i działacza. Ogłosił, że skrajna amerykańska lewica jest odpowiedzialna za ten polityczny mord, a po nim wielu jej działaczy wyrażało w internecie radość ze śmierci Charliego Kirka. Vance chce rozprawić się z tymi odłamami lewicy, które promują przemoc i które się jej dopuszczają. "Podczas gdy nasza strona na pewno ma swoich świrów, statystycznym faktem jest, że większość wariatów w amerykańskiej polityce to dziś dumni członkowie skrajnej lewicy" - powiedział wiceprezydent. "Jak Bóg mi świadkiem, wykorzystamy wszystkie zasoby, jakimi dysponujemy w Departamencie Sprawiedliwości, Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego i w całym rządzie, aby zidentyfikować, zakłócić, zlikwidować i zniszczyć te sieci" - zapowiedział z kolei gość Vance'a w programie, zastępca szefa sztabu Białego Domu Stephen Miller.

Vance oskarżył też Open Society Foundation George'a Sorosa oraz Fundację Forda o finansowanie autorów artykułów, w których usprawiedliwiano zabójstwo Charliego Kirka.

Autorka artykułu wspomnianego przez Vance'a broni się i twierdzi, że została źle zrozumiana

„Przeczytałem artykuł w magazynie The Nation o moim drogim przyjacielu Charliem Kirku” – powiedział Vance podczas podcastu. „Fundacja Open Sociaty George’a Sorosa finansuje to czasopismo, podobnie jak Fundacja Forda i wielu innych bogatych gigantów amerykańskiego ruchu postępowego” - stwierdził. Autorka wspomnianego artykułu, zatytułowanego „Dziedzictwo Charliego Kirka nie zasługuje na żałobę” to Elizabeth Spiers. Cytowana przez Reutersa podkreśla, że „wyraźnie stwierdziła, że ​​nikt nie powinien być zabijany za swoje poglądy". W tekście opisała Kirka jako „zatwardziałego rasistę, transfoba, homofoba i mizogina, który często owijał swoją bigoterię w wersety biblijne, ponieważ nie było innego sposobu, aby udawać, że jest to moralnie słuszne”.

If we want to stop political violence like what happened to Charlie Kirk, we have to be honest about the people who are celebrating it and the people who are financing it.My closing remarks on today's episode of the Charlie Kirk Show: pic.twitter.com/pEAqbAL3yr— JD Vance (@JDVance) September 15, 2025

