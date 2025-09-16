Vance zapowiada zniszczenie skrajnej lewicy. Wymienił Sorosa

J.D. Vance: skrajna lewica doprowadziła do zabójstwa Charliego Kirka i promuje przemoc, zniszczymy ją, Soros ją finansuje
Zabójstwo Charliego Kirka było motywowane politycznie i może mieć duże polityczne konsekwencje. 31-letni republikański działacz i dziennikarz został zastrzelony podczas wizyty na uniwersytecie w Utah. Wcześniej mówił w swoim programie, że obawia się o swoje życie i może zostać zamordowany, wielokrotnie dostawał pogróżki. Był twarzą młodej amerykańskiej prawicy, miał miliony fanów, ale tyle samo wrogów. Jeździł po zdominowanych przez lewicę uczelniach, wdając się w dyskusje na wszelakie budzące emocje tematy. Wielu go nienawidziło, aż w końcu niejaki Tyler Robinson chwycił za broń i po prostu zastrzelił Charliego Kirka podczas jednego z takich spotkań. Gubernator Utah Spencer Cox ujawnił: „W rozmowie z innym członkiem rodziny Robinson wspomniał, że Charlie Kirk przyjeżdża na UVU [Uniwersytet w Utah]. Rozmawiali o tym, dlaczego go nie lubią i o jego poglądach. Robinson miał powiedzieć podczas kolacji, że "Kirk jest pełen nienawiści i szerzy nienawiść”. Dodatkowo śledczy ujawnili, że sprawca wyrył na łuskach od nabojów napisy takie jak "Hej faszysto! Łap!”. Donald Trump żąda dla sprawcy kary śmierci, a teraz głos zabrał J.D. Vance.
ZOBACZ TEŻ: Donald Trump oskarża Sorosa! „Uważajcie, obserwujemy was”
ZOBACZ TEŻ: Przemówienie J.D. Vance'a o Unii Europejskiej. Co powiedział? Takie są reakcje unijnych polityków!
Vance oskarżył Open Society i Fundację Forda o finansowanie autorów artykułów o Kirku
Wiceprezydent USA poprowadził program zamordowanego prawicowego dziennikarza i działacza. Ogłosił, że skrajna amerykańska lewica jest odpowiedzialna za ten polityczny mord, a po nim wielu jej działaczy wyrażało w internecie radość ze śmierci Charliego Kirka. Vance chce rozprawić się z tymi odłamami lewicy, które promują przemoc i które się jej dopuszczają. "Podczas gdy nasza strona na pewno ma swoich świrów, statystycznym faktem jest, że większość wariatów w amerykańskiej polityce to dziś dumni członkowie skrajnej lewicy" - powiedział wiceprezydent. "Jak Bóg mi świadkiem, wykorzystamy wszystkie zasoby, jakimi dysponujemy w Departamencie Sprawiedliwości, Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego i w całym rządzie, aby zidentyfikować, zakłócić, zlikwidować i zniszczyć te sieci" - zapowiedział z kolei gość Vance'a w programie, zastępca szefa sztabu Białego Domu Stephen Miller.
Vance oskarżył też Open Society Foundation George'a Sorosa oraz Fundację Forda o finansowanie autorów artykułów, w których usprawiedliwiano zabójstwo Charliego Kirka.
ZOBACZ TEŻ: Soros wziął ślub! Panna młoda starsza o 10 lat. Zobacz zdjęcia!
Autorka artykułu wspomnianego przez Vance'a broni się i twierdzi, że została źle zrozumiana
„Przeczytałem artykuł w magazynie The Nation o moim drogim przyjacielu Charliem Kirku” – powiedział Vance podczas podcastu. „Fundacja Open Sociaty George’a Sorosa finansuje to czasopismo, podobnie jak Fundacja Forda i wielu innych bogatych gigantów amerykańskiego ruchu postępowego” - stwierdził. Autorka wspomnianego artykułu, zatytułowanego „Dziedzictwo Charliego Kirka nie zasługuje na żałobę” to Elizabeth Spiers. Cytowana przez Reutersa podkreśla, że „wyraźnie stwierdziła, że nikt nie powinien być zabijany za swoje poglądy". W tekście opisała Kirka jako „zatwardziałego rasistę, transfoba, homofoba i mizogina, który często owijał swoją bigoterię w wersety biblijne, ponieważ nie było innego sposobu, aby udawać, że jest to moralnie słuszne”.