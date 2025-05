Watykan: Papież Leon XIV modlił się nad grobem Franciszka. To zostawił na marmurze

Po wizycie w sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano, Papież Leon XIV zaskoczył wszystkich, zmieniając trasę powrotną do Watykanu. Zamiast tego, udał się do Bazyliki Matki Bożej Większej, by oddać hołd papieżowi Franciszkowi.

Po przybyciu do bazyliki, Papież Leon XIV udał się do kaplicy Salus Populi Romani, gdzie modlił się przed ikoną Patronki Rzymu. Kulminacyjnym momentem wizyty była modlitwa Papieża Leona XIV nad grobem papieża Franciszka.

Pierwszym gestem było uklęknięcie i złożenie białej róży – na pamiątkę św. Teresy od Dzieciątka Jezus – na marmurowej płycie z napisem „Franciscus”.” Papież spędził kilka minut w ciszy, modląc się z głową pochyloną i rękami złożonymi do modlitwy. Ten symboliczny gest spotkania dwóch papieży – jednego z kolanami na ziemi, drugiego spoglądającego z nieba – wywołał ogromne wzruszenie.

Co oznacza imię nowego papieża? "Leon XIV" to znak siły i odwagi

Reakcje wiernych: "Co za szczęście! Był papież!"

Wizyta papieża Leona XIV w Bazylice Matki Bożej Większej wywołała euforię wśród wiernych. „Co za szczęście! Przyszliśmy tu dziś wieczorem i był Papież!” – wykrzyknęła jedna z kobiet. Wierni robili zdjęcia i nagrywali filmy, by uwiecznić to wyjątkowe wydarzenie. Jeden z mężczyzn zadzwonił nawet do rodziny przez wideo-rozmowę, by pokazać im Papieża.

Po krótkim pobycie w bazylice, Papież Leon XIV powrócił do Watykanu, żegnany owacjami i okrzykami. Jego gest pamięci i modlitwy nad grobem papieża Franciszka został odebrany jako symbol kontynuacji i jedności Kościoła.