Węgierski minister o Sikorskim: "Fanatyczny agent Sorosa"

Minister spraw zagranicznych Węgier powiedział, że Radosław Sikorski to „fanatyczny, prowojenny agent Sorosa”

Węgierski minister spraw zagranicznych znów w mocnych słowach krytykuje Radosława Sikorskiego. Powodem jest wywiad, jakiego udzielił polski minister spraw zagranicznych węgierskiemu portalowi 444. Mówił tam między innymi o nadchodzących wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Odbędą się w kwietniu. Jak stwierdził, od wyniku tych wyborów będzie zależało to, czy państwa członkowskie Unii Europejskiej zdecydują się pozbawić Budapeszt prawa głosu przez zawieszenie tego prawa. „Zobaczymy, jak demokratycznie uda się przeprowadzić kwietniowe wybory parlamentarne. Jeśli wybory będą uczciwe, to na korzyść Węgier. Jeśli jednak dojdzie do manipulacji, uważam, że państwa członkowskie i Komisja Europejska zajmą inne stanowisko” - powiedział Sikorski dla 444. Skrytykował też traktowanie przez węgierskie władze Zbigniewa Ziobry, któremu udzielono azylu mimo ciążących na nim zarzutów. Péter Szijjártó skomentował to, mówiąc: „Europejska Partia Ludowa zaczęła tłumaczyć przyszłą porażkę wyborczą Partii TISZA”. Chodzi o ugrupowanie opozycyjne wobec Fideszu. Nazwał też Radosława Sikorskiego „fanatycznym, prowojennym agentem Sorosa”.

Donald Trump do Sorosa i jego syna: "Uważajcie, obserwujemy was". Fundacja odrzuca zarzuty o wspieranie przemocy

Niedawno do postaci Sorosa odniósł się Donald Trump, także w mocno krytycznym tonie. George Soros i jego syn Alexander, który w 2023 roku przejął zarządzanie słynną fundacją rodziny, od lat wzbudzają dyskusje, są nawet bohaterami teorii spiskowych. Fundacja deklaruje, że jej celem jest wspieranie idei “społeczeństw otwartych”, czyli praworządności, demokracji, zróżnicowanych społeczeństw, poszanowaniu praw mniejszości i wolnego rynku. Brzmi to szlachetnie, ale wokół OSF (Open Sociaty Foundations) narosło wiele kontrowersji. Fundacja zawsze odpiera wszelkie zarzuty, twierdząc, że jej priorytetem są demokratyczne ideały. Najwyraźniej nie wierzy w to Donald Trump. Prezydent USA w sierpniu zamieścił na swojej platformie społecznościowej Truth wpis, w którym oskarża Sorosów o wspieranie brutalnych protestów organizowanych w USA. Prezydent USA jest nawet zdania, że włodarze Fundacji powinni odpowiedzieć za przestępczość zorganizowaną.

"Soros i jego grupa psychopatów wyrządzili naszemu krajowi wielkie szkody"

„George Soros i jego wspaniały skrajnie lewicowy syn powinni być oskarżeni na podstawie RICO [amerykańska ustawa z 1970 roku, której celem jest zwalczanie przestępczości zorganizowanej] ze względu na wspieranie przez nich brutalnych protestów i wiele innych rzeczy w całych USA” - napisał Trump. Jak dodał, nie pozwoli, by „ci wariaci nadal dzielili Amerykę”. „Soros i jego grupa psychopatów wyrządzili naszemu krajowi wielkie szkody. To dotyczy też jego szalonych przyjaciół na Zachodnim Wybrzeżu. Uważajcie, obserwujemy was” - napisał Trump. "Organizacja nie wspiera ani nie finansuje brutalnych protestów. Naszą misją jest promowanie praw człowieka, sprawiedliwości i demokracji tutaj i na całym świecie" – napisał rzecznik fundacji w oświadczeniu przekazanym amerykańskim mediom, odpowiadając na oskarżenia Trumpa.

💬 Polish-Hungarian friendship is over a thousand years old. However, we currently face a serious issue: Hungary is blocking the disbursement of money that Poland is owed from the European Peace Facility - half a billion euros. Orbán is more sympathetic to Russia than to Ukraine.… pic.twitter.com/tEwhyE2Jbh— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) January 15, 2026

